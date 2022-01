Fotowettbewerb Blende 2021: Die Sieger des Vorentscheids stehen fest

Beim regionalen Vorentscheid des Leser-Fotowettbewerbs Blende 2021 gingen in diesem durch Corona und die Folgen außergewöhnlichen Jahr dennoch fast 2000 Einsendungen ein.

Zum zweiten Mal hatte die Rhein-Zeitung alle fünf bundesweit ausgelobten verschiedenen Kategorien angeboten. Und auch diesmal wurden wieder alle Themen gut angenommen – mit durchweg hochwertigen, spannenden und kreativen Ergebnissen.

Faszinierende Tierwelten

Wer von den Älteren unter uns denkt nicht sofort an die berühmte Tanzbewegung von John Travolta?! Logisch, dass Annelie Henn aus Hoppstädten-Weiersbach ihren Wettbewerbsbeitrag wie den Tanzfilm „Stayin' Alive“ betitelte – nur dass diese Szene nicht in Hollywood aufgenommen wurde, sondern in Birkenfeld. Das Foto belegt Platz eins in der Kategorie „Faszinierende Tierwelten“. Annelie Henn „Sommerabend auf dem Hunsrück“ – das Foto von Diana Grandmaire aus Buhlenberg strahlt Lebendigkeit und Harmonie zugleich aus. Dieser Beitrag wurde von der Jury unserer Zeitung mit dem zweiten Platz im Regionalentscheid belohnt. Diana Grandmaire „drei Grazien“ – das Gruppenbild dieser anmutigen Damen, aufgenommen auf heimischer Weide im Westerwald, brachte Marko Zimmer aus Wissen in der Kategorie „Faszinierende Tierwelten“ im Regionalentscheid unserer Zeitung den dritten Platz ein. Marko Zimmer „Schneckenkuss“ – Andreas Bruch aus Brücken ging mit der Kamera ganz nah dran. Das Bild vom Liebesspiel der Schnecken setzten unsere Juroren auf den vierten Platz im Vorentscheid unserer Zeitung beim Thema „Faszinierende Tierwelten“. Andreas Bruch „Der Blick.“ – Dieses Foto zieht wohl jeden Betrachter in seinen Bann. Michael Lanzerath aus Neuhäusel belegt damit den fünften Platz im Blende-Vorentscheid und nimmt am Bundesfinale teil. Michael Lanzerath Platz 6: Leo Schmitz (Urmitz) – „Eine Schlange mit Augen Blick“ Leo Schmitz Platz 7: Karin Althoff (Koblenz)- „Zwergfledermaus nach Wasserrettung“ Karin Althoff Platz 8: Dr. Doris Nsiff (Windeck) – „Kamel mit Charakter“ Dr. Doris Nsiff Platz 9: Ivonne Horbert (Zilshausen) – „Spieglein, Spieglein“ Ivonne Horbert Platz 10: Frank Gemeinhardt (Allenbach) – „Stau auf der Hauptstraße“ Frank Gemeinhardt

Tiere gehören zu den am meisten fotografierten Sujets im Blende-Fotowettbewerb. Das belegen Tausende Bildeinsendungen, die in den vergangenen Jahren eingereicht wurden. Bei diesem Thema gab es auch im Wettbewerbsjahr viel Spannendes und Neues zu entdecken. Von Wildlife-Fotografie bis hin zum eigenen Haustier – bei Tierart und Umgebung waren den Teilnehmern keine Grenzen gesetzt.

Ob kunstvolle Aufnahmen, Bilder zum Staunen oder Lachen – die Bandbreite der Einsendungen war groß. Aber eines hatten fast alle eingereichten Beiträge gemeinsam: Egal ob Schaf oder Kuh, Kamel oder Fledermaus, egal ob kleine Schnecke oder großer Elefant – aus allen Bildern sprechen die Neugier auf das Leben und der Respekt vor den wunderbaren Kreaturen. So hatte es die Jury unserer Zeitung nicht leicht, die besten Bilder auszuwählen.

Fit and Fun

Bei diesem Werk von Dietmar Pohlmann waren die Juroren einer Meinung: Der „Korbleger“ belegt den ersten Platz in der Kategorie „Fit and Fun“. Dietmar Pohlmann „In Balance“ – diese Aufnahme gelang Anja Niemeier-Wittland aus Lahnstein, als sie ihren Freund beim Gleitschirmfliegen am Strand von Zoutelande (Holland) fotografierte. In der Kategorie „Fit and Fun“ kam sie mit diesem Bild auf den zweiten Platz. Anja Niemeier-Wittland „without gravity“ – scheinbar schwerelos fliegen diese beiden Fahrrad-Artisten durch die Luft. Der junge Fotograf Florian Stibitz (19) aus Idar-Oberstein belegt mit diesem Bild den dritten Platz in der Kategorie „Fit and Fun“. Florian Stibitz „Sunset skating“ – Anne Rech aus Koblenz kommt mit ihrem Wettbewerbsbeitrag zum Thema „Fit and Fun“ auf den vierten Rang im Regionalentscheid unserer Zeitung. Anne Rech „Fit and Fun im Klettersteig“ – dieser Schuss an der Felswand brachte Chiara Rossa aus Nassau den fünften Rang im Vorentscheid und die Teilnahme am Bundeswettbewerb ein. Chiara Rossa Platz 6: Gerd Schunck (Birkenfeld) – „Blickführung“ Gerd Schunck Platz 7: Sandra Reiss (Koblenz) – „Motocross“ Sandra Reiss Platz 8: Jonas Knopp (Arzbach) – „JUST DO IT!“ Jonas Knopp Platz 9: Charlotte Eberwien (Bad Kreuznach) – „Kids Funspace – Pfingstwiese Bad Kreuznach“ Charlotte Eberwien Platz 10: Oliver Sharp (Hachenburg) – „Spiegelbild“ Oliver Sharp

Licht und Schatten

Viele Sportmuffel verbinden Sport mit schlechten Gefühlen und nicht mit der Freude an der Bewegung. Bei diesem Thema waren Motive gefragt, die Spaß an der Bewegung und ein positives Lebensgefühl vermitteln. Gesucht wurden die schönsten Sportmomente. Ob die Teilnehmer dafür eine bestimmte Sportart, sich selbst in Aktion, die Emotionen der Sportlerinnen und Sportler oder die tägliche Runde Spazierengehen als Motiv einfingen, blieb ihrer Kreativität überlassen. Das Thema ließ alles offen und bot viele Möglichkeiten. Interessant, dass zahlreiche Einsendungen aus dem Bereich des Wanderns und Kletterns stammten, dicht gefolgt vom Gleitschirmfliegen und von allen Bewegungsformen mit Zweirädern – mit und ohne Motor.

„In den Gassen von Palma“ – Im richtigen Moment kam die Dame durch den Lichtschein der Sonne, schreibt Dietmar Pohlmann aus Bad Ems zu dem Bild, mit dem er in der Kategorie „Licht und Schatten“ den ersten Platz im Vorentscheid unserer Zeitung belegt. Dietmar Pohlmann „Schatten im Nebel“ – dieser perfekte Schuss von Dieter Vollmer aus Windeck entstand im Oktober 2021 im heimischen Wald. Die Jury unserer Zeitung vergab dafür Rang zwei. Dieter Vollmer „Blick“ – betitelte Carmen Schüller aus Winningen das künstlerische Spiel mit Licht und Schatten. Ihr Beitrag kam im Regionalentscheid unserer Zeitung auf den dritten Platz und nimmt nun am Bundeswettbewerb teil. Carmen Schüller „Leuchtende Worte“ – nahm Jürgen Dewald aus Lahnstein beim Lichtkunstfestival „Festungsleuchten“ auf der Festung Ehrenbreitstein in Koblenz auf. Das Foto erreichte in der Kategorie „Licht und Schatten“ im Vorentscheid unserer Zeitung den vierten Rang. Jürgen Dewald „Bäuchlings“ – Norbert Liebertz aus Weilerswist verwandelte die Bewegung des Models in ein munteres Schattenspiel. Das Bild belegt Platz fünf im Regionalentscheid. Norbert Liebertz Platz 6: Martin Fandler (Steinebach) – „Zebrastreifen“ Martin Fandler Platz 7: Dietmar Pohlmann (Bad Ems) – „Mystischer Lost Place“ Dietmar Pohlmann Platz 8: Volker Grones (Weibern) – „Mystische Eifel“ Volker Grones Platz 9: Dr. Doris Nsiff (Windeck), „Tom K.“ Dr. Doris Nsiff Platz 10: Martin Fandler (Steinebach) – „Ei und Gabel“ Martin Fandler

Gefragt waren hier die besonderen Licht- und Schattenmotive. Ob von der Natur vorgegeben, vom Fotografen künstlich erzeugt oder fabelhafte Schattenwesen – der Phantasie waren keine Grenzen gesetzt. Die Palette der Motive, die durch die Themenstellung in das rechte Licht gerückt oder in den Schatten gestellt werden konnten, war groß:

Die Wirkung von Bauwerken, die Plastizität von Landschaften, Stadtansichten und Straßenszenen – all das lebt von diesem Gegensatz. Und schließlich sind Licht und Schatten das A und O für die grafische Komponente, die so viele Möglichkeiten für effektvolle Bilder liefert. Viele Teilnehmer nutzten die Kraft der Schwarz-weiß-Fotografie, andere tauchten in die mystisch anmutende Natur der Bäume im Morgennebel. Alle nutzten die vielfältigen Möglichkeiten und Motive dieses Wettbewerbsthemas.

Unsere Heimat

„Maifelder Kartoffelacker“ – mit diesem geraden, klaren fotografischen Blick auf „Unsere Heimat“ im Abendlicht belegt Sandra Klöckner aus Mertloch den ersten Platz beim Regionalentscheid unserer Zeitung und nimmt mit den besten fünf Bildern jeder Kategorie am Blende-Bundesfinale teil. Sandra Klöckner „Flut 2021 – Stille Zeitzeugen“. Dieses Foto entstand im Ahrtal drei Wochen nach der Flutkatastrophe und ist Teil einer Fotoserie, aus der ein Bildband entstand, dessen Verkauf zum Teil als Spende an die Betroffenen fließt. Dieses Foto von Annett Baumgartner aus Roßbach setzte unsere Jury in der Kategorie „Unsere Heimat“ auf Rang zwei. Annett Baumgartner „Wir lieben Koblenz“ – so nennt David Alzen aus Koblenz sein Foto des jungen Paares, das im Winter von der Aussichtsplattform der Festung Ehrenbreitstein zum Ende der blauen Stunde auf das Deutsche Eck und die erleuchtete Stadt schaut. Das Bild belegte den dritten Platz in der Kategorie „Unsere Heimat“. David Alzen „Dorfleben“ – die Kirmesbaumaufstellung fotografierte Sabine Mauer aus Halsenbach und belegt mit diesem harmonischen Bild voller Liebe zu Heimat und Brauchtum den vierten Platz in der Kategorie „Unsere Heimat“ beim Regionalentscheid unserer Zeitung, bevor die Bundesjury im Blende-Finale ihre Entscheidung trifft. Sabine Mauer „Frühsport“ – dieses Bild von Dietmar Pohlmann, eines von gleich vier Top-Platzierungen des Fotografen aus Bad Ems, belegt den fünften Rang beim Vorentscheid unserer Zeitung in der Kategorie „Unsere Heimat“ und nimmt damit ebenfalls am Bundesfinale des Blende-Wettbewerbs teil. Dietmar Pohlmann Platz 6: Norbert Liebertz (Weilerswist) – „Am Büdchen“ Norbert Liebertz Platz 7: Frank Gemeinhardt (Allenbach) – „Deftiges Herbstpicknick im Hunsrück“ Frank Gemeinhardt Platz 8: Christine Wirges (Lahnstein) – „Reflektion“ Christine Wirges Platz 9: Bernd Spoo (Urbar) – „Herbstspiegelung“ Bernd Spoo Platz 10: Roland Müller (Bad Marienberg) – „Gerade aufstrebende Basaltsäulen, wahre Kunstwerke der Natur“ Roland Müller

Das vergangene Jahr hat neue Perspektiven auf das Thema „Heimat“ eröffnet. Der Satz „Wir bleiben zu Hause” wurde zum Schlagwort. Heimat ist wieder mehr als ein nostalgisches Gefühl. Wir wollten wissen, wie die Wettbewerbsteilnehmer unsere Heimat sehen. Gefragt waren Fotos, die die eigene Verbundenheit mit der Heimat zeigen – egal ob es sich dabei um die Wiederentdeckung der eigenen Region, um Eindrücke einer Wanderung oder um den Alltag handelt, den man mit Freunden und Familie verbringt, mit einer Tätigkeit verbindet oder wo man die Bräuche kennt.

Die einzige Voraussetzung: die Fotos mussten in Deutschland aufgenommen worden sein. Und so erreichten uns gefühlvolle Einblicke in das Leben unserer Heimat, mit vielen Menschen im harmonischen Miteinander, mit vielfältiger Natur und angenehm unaufgeregten Szenen unseres täglichen Lebens.

Unsere Umwelt (Sonderthema für Jugendliche)

„Toter Wald in Schieflage“ – mit diesem „schrägen“ Schuss fing Mateo Loheide aus Montabaur quasi vor der eigenen Haustür das Blende-Jugendthema „Unsere Umwelt“ hervorragend ein. Der erste Platz im Vorentscheid ist der Lohn. Mateo Loheide „Guckt hin!“ – so setzte die 13-jährige Greta Lambert aus Kratzenburg das Jugendthema „Unsere Umwelt“ um und kam damit beim Regionalentscheid unserer Zeitung auf den zweiten Platz. Greta Lambert „footprints of today“ – dieser (un)ökologische Fußabdruck, fotografiert von Lena Durben (16) aus Koblenz, kam beim Blende-Vorentscheid unserer Zeitung in der Jugendkategorie „Unsere Umwelt“ auf den dritten Rang. Lena Durben „Durch die Luft“ – flog diese Plastiktüte, die Anton Lutz (17) aus Andernach fotografisch einfing. Das Bild setzten die Juroren unserer Zeitung beim Jugendthema „Unsere Umwelt“ auf den vierten Platz. Anton Lutz Platz 10: Alexander Faltin (Rech) – „Gedanken unter vertrauten Fahnen“ Alexander Faltin Platz 6: Benedict May (Koblenz) – „Kleiner Baum in großer Welt“ Benedict May Platz 7: Tessa Franz (Hackenheim) – „In der Pause gab es Döner“ Tessa Franz Platz 8: Anne Rech (Koblenz) – „Steinwälzer – bedrohte Vogelart“ Anne Rech Platz 9: Anne Rech (Koblenz) – „Müll“ Anne Rech Platz 10: Alexander Faltin (Rech) – „Gedanken unter vertrauten Fahnen“ Alexander Faltin

Für junge Menschen in Deutschland ist der Schutz von Umwelt und Klima ein Topthema. Jugendliche bis 18 Jahren waren deshalb aufgerufen, sich mit ihrer Umwelt auseinanderzusetzen und damit das Bewusstsein für den Schutz unserer Natur zu schärfen. Der Aufruf: „Schau dir unsere Umwelt richtig an, denn noch gibt es sie. Zeige uns das Schöne der Pflanzen- und Tierwelt, der Landschaften und ihrer Formationen oder mache auf die Folgen des Klimawandels aufmerksam, indem die Zerstörung ins Zentrum der Bildaussage gerückt wird.

Dokumentiere unsere Umwelt und zeige uns Deinen fotografischen Blick auf die Welt.“ Überraschenderweise kamen zu diesem spannenden Thema nicht so viele Einsendungen unserer jungen Leser wie erhofft. Dafür zeugen ausnahmslos alle eingereichten Beiträge von einer Auseinandersetzung mit dem Thema und von viel Liebe für Natur und Umwelt.