Bei „Blende 2018“ erfolgreich: Amateur-Fotografen aus unserer Region ausgezeichnet

So sehen Sieger aus: 3800 Fotos waren für den Blende-Fotowettbewerb im vergangenen Jahr bei unserer Zeitung eingereicht worden. Nun wurden die Gewinner des Regionalentscheids in unserem Druckhaus in Koblenz ausgezeichnet.

Für ihre erfolgreiche Teilnahme am Leser-Fotowettbewerb „Blende 2018“ hat RZ-Chefredakteur Peter Burger (mitte) die erfolgreichen Amateur-Fotografen mit Urkunden und Geldpreisen ausgezeichnet. Sascha Ditscher Zu den strahlenden Siegern gehören Martin Fandler (Steinebach)... Sascha Ditscher Carmen Schüller (Winningen)... Sascha Ditscher Jonas Knopp (Arzbach)... Sascha Ditscher Annette Kaiser... Sascha Ditscher Wendelin Schneider... Sascha Ditscher Brigitte Brandenburg... Sascha Ditscher Eva Ittermann... Sascha Ditscher Jutta Wirthl (Mainz-Kostheim)... Sascha Ditscher Heinz Horeis... Sascha Ditscher Wilfried Gewehr... Sascha Ditscher Judith Wildburg... Sascha Ditscher Markus Mertens... Sascha Ditscher Herbert A. Franke (Koblenz)... Sascha Ditscher Sebastian Fricke (Koblenz)... Sascha Ditscher David Reichel... Sascha Ditscher Anna Hübner (Weisel)... Sascha Ditscher Uta Selig (Neuwied)... Sascha Ditscher Carmen Hahn (Koblenz)... Sascha Ditscher Tim Stuppi (Seck)... Sascha Ditscher Emilia Göttert (Montabaur)... Sascha Ditscher Tanja Diede (Koblenz)... Sascha Ditscher

Neben Urkunden und Präsenten gab es für die drei Besten jeder Kategorie Medaillen und Geldpreise. Chefredakteur Peter Burger würdigte die anspruchsvollen Ideen und bemerkenswerten Umsetzungen der Teilnehmer, die ihm schon bei der Jurysitzung die Entscheidungen nicht leicht gemacht hatten.

Die ausgezeichneten Fotografen nutzten die Gelegenheit, sich über die Finessen ihres spannenden Hobbys auszutauschen – und schon mal einen Blick auf den Blende-Wettbewerb 2019 zu werfen. Der wartet nämlich mit einigen Neuerungen auf. So haben die Teilnehmer in diesem Jahr erstmals die Gelegenheit, gleich zwischen fünf Kategorien auszuwählen: Nightlife, Verkehrte Welt, Special Moments, In Bewegung und Blumen. Und wir dürfen gespannt sein, was der Nachwuchs beim Jugend-Thema Schöne analoge Welt vor der Linse entdeckt ...

Details zur Ausschreibung für den 45. Blende-Wettbewerb folgen in den nächsten Wochen.