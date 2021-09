Markus Thiel, Geschäftsführer TMI Service GmbH im Gespräch: Individuelle Lösungen und jahrelange Erfahrung

Mit der Industrie-Dienstleistungsgesellschaft (IDL) haben Sie 2012 das Druckzentrum des Mittelrhein-Verlages übernommen. Welche Leistungen decken Sie am Standort Koblenz für die Rhein-Zeitung ab?

Die Zusammenarbeit der TMI mit dem Mittelrhein-Verlag begann schon einige Jahre vor 2012. Wir haben seit dem Jahr 2009 mit unserer Tochtergesellschaft, der IDL, die Teilbewirtschaftung der Produktion übernommen und damit das Vertrauen des Verlages gewinnen können. Der MRV erlebte die Produktion in zuverlässigen und professionellen Händen. Dies führte dazu, dass der Verlag die gesamte Produktion seiner eigenen Druckobjekte sowie die seiner Kunden im Rahmen eines Betreibermodells an uns übergeben hat. Dies bedeutet, dass wir die Fertigungsdaten in digitaler Form erhalten, daraus Druckplatten erstellen, die Exemplare drucken, um daraus komplett kommissionierte und beanschriftete Pakete zu erstellen. Unsere Leistungen umfassen von der Produktionsplanung bis zum Verladen der fertigen Produkte alle Arbeitsschritte einer modernen Druckerei.

Was macht den Standort Koblenz für Sie so interessant?

Hier schlagen zwei Herzen in meiner Brust: Als gebürtiger Koblenzer, einem echten Schängel, und ehemaligen Mitarbeiter des Verlages war ich schon an der Planung des Druckzentrums beteiligt. Zudem ist für uns und mich als Geschäftsführer der TMI das RZ-Druckhaus in Koblenz ein bedeutender Standort der TMI-Gruppe. Das RZ-Druckhaus zählt zu den modernsten und leistungsstärksten Druckhäusern in Deutschland. Wir bewirtschaften hochmoderne Offsetrotationen und die größten Weiterverarbeitungslinien im deutschen Zeitungsdruck. Es macht uns stolz, ein Teil dieser Erfolgsgeschichte zu sein und hier unseren Beitrag zu leisten. Am Standort Koblenz können wir das gesamte Portfolio der TMI-Gruppe einbringen und mit unseren Profis aus der Druckindustrie ein verlässlicher Partner für den Mittelrhein-Verlag sein.

Wir blicken ja sowohl zurück als auch nach vorn. Wie soll der Standort in zehn Jahren aussehen?

Auch in zehn Jahren sehe ich das Druckhaus für die Zukunft sehr gut aufgestellt. Wir beobachten eine bundesweite Konsolidierung der Druckkapazitäten. Die mutige sowie weitsichtige Entscheidung der Gesellschafter des Mittelrhein-Verlages, in neue Techniken zu investieren, wird sich aus unserer Sicht auszahlen, und der Standort Koblenz wird die Anlagenauslastung optimieren können. Bedingt durch eine sehr gute Anbindung an gleich drei wichtige Autobahnen stellen die geografische Lage als auch die sehr wirtschaftlichen Kostenstrukturen gute Rahmenbedingungen für die Akquise von Druckaufträgen von Dritten an das RZ-Druckhaus dar, auch in Verbindung mit einem Komplettservice für den Auftraggeber. Der Neubau des Verlagsgebäudes neben dem RZ-Druckhaus war eine kluge Entscheidung. Trotz wachsender Digitalisierung, verbunden mit der Ausweitung der Automatisierung, sind kurze Wege sowie eine stetige Effizienzsteigerung wichtige Kriterien für eine erfolgreiche Marktpositionierung. Ich gratuliere dem Mittelrhein-Verlag zu seinem 75-jährigen Bestehen und wünsche für die Zukunft weiterhin das journalistische Gespür für die Heimatausgaben verbunden mit unternehmerischem Erfolg.

Die Rhein-Zeitung ist nicht die einzige Zeitung, die am Standort Koblenz gedruckt wird. Welche anderen Zeitungen drucken Sie am Ort ebenfalls?

Neben den verlagseigenen Produkten und den Anzeigenblättern des VfA produzieren wir ebenfalls den Bonner Generalanzeiger, Blickpunkt/Schaufenster, (ein Anzeigenblatt für den Großraum Bonn) Die Bauernzeitung sowie alle Sonderveröffentlichungen und Werbestrecken für den Mittelrhein-Verlag.