LokalAnzeiger – Werbung, die ankommt!

Sie werden ebenfalls im RZ-Druckhaus produziert und von da aus wöchentlich in mehr als einer Millionen Haushalte verteilt. Im Gepäck haben sie dabei über eine halbe Milliarde Prospekte pro Jahr.

Seit mehr als 55 Jahren sind die Wochenzeitungen mit ihren Lokaltiteln, wie „Schängel“ „Westerwald-Post“, „Andernacher Kurier“ oder „Neuwieder Rundschau“ fester Bestandteil im Verbreitungsgebiet. Wöchentlich werden alle erreichbaren Haushalte in der Region flächendeckend mit ihnen beliefert. Wie der Name „Lokal-Anzeiger“ schon verrät, steckt ganz viel Lokales in den Ausgaben. Woche für Woche finden Leser in ihren Heimatregionen Ratgeber-, Service-, Veranstaltungstexte und vieles mehr. Die schönsten Wanderwege in der Region? Die Öffnungszeiten der Notfallapotheken? Das und vieles mehr jede Woche kostenfrei in Ihrem Briefkasten!

Doch was wären die Wochenzeitungen ohne ihre lokalen Anzeigen oder ihre Prospekte? Jede Woche gibt es Angebote, Schnäppchen und Rabattaktionen – und zwar direkt vor der Haustür. Kauf Lokal– unter diesem Motto bieten die Wochenzeitungen den Gewerbetreibenden am Ort den größten Marktplatz für ihre Angebote. Wie attraktiv dieses ist, zeigt die breite Kundenpalette: Neben vielen kleinen Geschäften und regionalen Mittelständlern zählen mittlerweile fast alle Topmarken Deutschlands zu den Kunden des Verlages für Anzeigenblätter. Und das aus gutem Grund: Wer mit dem LokalAnzeiger verteilt, setzt auf Werbung, die ankommt – und zwar in jeden erreichbaren Haushalt der Region.

Egal, ob Prospekte, Flyer, Kataloge, Briefpost, Brötchentüten oder Müllsäcke: Die Wochenzeitungen bieten ein attraktives und kostengünstiges Umfeld für die Zustellung in Rheinland-Pfalz. Und das geschieht immer nachhaltiger – denn der Verlag investiert in die Zukunft. Die Zeitungen bestehen bereits jetzt nahezu vollständig aus Altpapier und umweltverträglichen Farben – das Gleiche gilt für immer mehr Prospekte die mit der Zeitung verteilt werden. Hinzu kommt der Einsatz von regenerativen Energiequellen und digitalen Herstellungsprozessen.

Doch nicht nur im Print liegt die Zukunft der Wochenzeitungen. Immer mehr Angebote, wie unter anderem der Stellenmarkt haben mittlerweile crossmediale Optionen, die auch digitale Kanäle sehr reichweitenstark ausspielen. So erhalten Kunden Zugang zu immer mehr Zielgruppen – aus einer Hand!