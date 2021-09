Das Who is Who der großen deutschen Marken zählt zu den Kunden: Die Rolle der Anzeigenblätter

Welche Rolle spielt der Verlag für Anzeigenblätter im Mittelrhein-Verlag?

Der Verlag für Anzeigenblätter ist mit seinen Wochenzeitungen und Direktverteilungen das Medium für haushaltsabdeckende Verteilungen. Pro Woche werden mehr als eine Million Zeitungen zugestellt und pro Jahr circa eine halbe Milliarde Prospekte verteilt. Wir sind fester Bestandteil als lokale Informationsquelle und der wöchentlichen Einkaufsplanung von allen Lesern im nördlichen Rheinland-Pfalz. Dabei sind wir wichtiger Bestandteil der Werbeplanungen – vom Kleinunternehmer bis zum Großkonzern. Zudem veröffentlichen wir viele hochwertige Nischenprodukte im Bereich der Sonderveröffentlichungen und Magazine, die speziell für den lokalen Markt in Rheinland-Pfalz produziert werden.

Welche Kunden sind es, die die Wochenzeitungen für Ihre Werbung nutzen?

Die Kundenvielfalt in den Anzeigenblättern ist bunt gemischt. Wir sind stolz darauf, dass wir das Who's Who der großen deutschen Marken von Aldi über Edeka, Globus und Co. bis hin zu OBI, XXXLutz, Rossmann oder Depot zu unseren langjährigen Kunden zählen. Doch genauso wichtig sind für uns die kleineren Geschäftstreibenden der Innenstädte oder die Mittelständler in der Region. Wir wollen der lokale Marktplatz für das, was vor der Haustür passiert, sein und bieten mit unseren Wochenzeitungen ein attraktives Umfeld für Anzeigenwerbung und Prospektverteilung.

Hinzu kommen immer mehr Digitalprodukte für die nachhaltige digitale Verlängerung von Stellenanzeigen und sogar TV-Werbung. Neben dem Kerngeschäft mit Print bieten wir immer mehr durchdachte digitale Werbelösungen an, die unser Produktportfolio optimal ergänzen und zielgerichtete crossmediale Werbekampagnen für Kunden ermöglichen. Dabei verfolgen wir stets das Ziel, zielgruppenstarke lokale Reichweiten zu erzeugen, die unseren Kunden den Transport ihrer Werbeaussage ermöglichen.

Warum ist es gut, wenn Tageszeitung und Anzeigenblätter in einem Medienhaus sitzen?

Das Medienhaus wird für unsere Mitarbeiter in der Rheinschiene schnell eine neue Heimat werden. Wir werden in vielen Disziplinen und Abteilungen, die im Moment partnerschaftlich und doch getrennt voneinander arbeiten, mögliche Synergien perfekt nutzen können. Die moderne und ökologische Bauweise passt genau zu unser Zukunftsversion eines Medienhauses. Wir wollen vernetzte und dynamische Abteilungen schaffen, um die künftigen Herausforderungen der Medienbranche effizient und innovativ zu meistern. Insbesondere auch der ökologische Aspekt passt perfekt zu unserer aktuellen Ausrichtung, bei der wir immer mehr auf diese Kriterien achten – so drucken wir jetzt schon nahezu vollständig auf Recyclingpapier.

Wie ist der Verlag für Anzeigenblätter für die Zukunft aufgestellt?

Während der aktuellen Corona-Krise haben wir unter Beweis gestellt, wie gut wir für die Zukunft aufgestellt sind. Trotz enormer Herausforderungen konnten wir die wöchentliche Zustellung an jeden erreichbaren Haushalt in der Region in millionenfacher Auflage für unsere Kunden sicherstellen. Die Zustellung von Werbung direkt in die Haushalte von Endverbrauchern wird auch in Zukunft ein wichtiges Geschäftsfeld bleiben, auch wenn sich die Werbeformen dabei verändern.