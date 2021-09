Läuft bei uns! Gewinnen mit 75 Jahren Rhein-Zeitung!

Zugegeben, er ist nicht ganz 75 Jahre alt, aber einige Jährchen hat er durchaus schon auf dem sprichwörtlichen „Buckel“. Der Hauptgewinn des Jubiläums-Gewinnspiels der Rhein-Zeitung ist wahrlich ein Schmuckstück! Zuverlässigkeit und Langlebigkeit, das sind Attribute, die auch auf die Rhein-Zeitung zutreffen, aber ganz besonders auf den Hauptgewinn, der von unserem Partner Depot 3 ins Rennen geschickt wird. Der 1969er Käfer in sattem RZ-Blau ist in bestem Zustand und atmet ebenso Geschichte wie die Rhein-Zeitung. Ob er so weit „herumgekommen“ ist wie die Rhein-Zeitung, die schon auf dem gesamten Globus gelesen wurde, ist fraglich, aber sicherlich hätte er die eine oder andere Geschichte zu erzählen, wenn Reifen und Lenkrad sprechen könnten.

In Zeiten von Transportmitteln, die zunehmend digitaler werden und bei denen sich Antrieb und Bedienung rasend schnell in Richtung autonomem, emissionsfreiem Fahren entwickeln, wirkt der Käfer wie ein aus der Zeit gefallenes Stück Technologie. Schrauben, Metall, der Geruch von Schmieröl und ein Lenkrad, das an alte Bakelittelefone erinnert, daraus sind Oldtimerträume gemacht. Für die meisten von uns bleibt ein solcher Schatz ein unerfüllbarer Traum, aber jetzt rückt er ein kleines Stückchen näher.

Die Rhein-Zeitung verlost unter allen Anrufern des großen Jubiläums-Gewinnspiels, bei dem täglich 500 Euro zu gewinnen sind, das automobile Schmuckstück in Blau. Das gute Stück ist handverlesen und ausgesucht von unserem Fachpartner Depot3, DER Adresse, wenn es um Young-- und Oldtimer geht. Mit Dipl.-Ing. Ralph Grieser steht dem Unternehmen ein leidenschaftlicher Oldtimerfan vor, der immer auf der Suche nach (fast) vergessenen Schätzen ist. Für dieses Gewinnspiel hat er nach unseren Vorgaben einen Käfer gesucht und zu unserer größten Freude auch gefunden.

Ohh Monaco! Außergewöhnliche Oldtimer-Tour im Jahr 2022 zu gewinnen

Wer bei unserem Gewinnspiel nicht den ersten Preis ergattert, für den bleibt noch eine weitere Chance, einen einmaligen Gewinn zu erhalten. Die Rhein-Zeitung verlost eine ganz spezielle Reise für zwei Personen.

Partner hierfür ist wie auch beim Hauptgewinn Depot3 und das lässt schon einige Rückschlüsse auf die Art des Preises zu. Für die Gewinner geht es im nächsten Jahr in der Zeit vom 12. – 15. Mai 2022 auf große Tour zum Historischen Grand Prix nach Monaco.

Der allein ist schon eine Reise wert, denn im mondänen Fürstentum an der Riviera tummeln sich zu diesem Anlass zahllose Oldtimerenthusiasten aus aller Welt. Nicht nur auf der Rennstrecke, auch im Stadtbild kann man die schönsten automobilen Schätze bewundern.

Nach der Ankunft im mediterranen Fürstentum geht es am Freitag hinauf auf eine Dachterrasse mit bester Aussicht auf die Rennstrecke und den Hafen. Dort wartet ein gekühltes Getränk auf die Reisenden, bevor sie den Tag bei einem guten Essen ausklingen lassen.

Der Samstag steht im Zeichen des Grand Prix. Dank bester Verbindungen unseres Kooperationspartners erhalten die Gewinner mit VIP-Karten Zugang zum Fahrerlager und können aus nächster Nähe die historischen Boliden bestaunen, bevor es dann auf die Tribüne geht, von wo aus das Rennen verfolgt werden kann.

Wie will man einen so ereignisreichen Tag beenden? Keine Frage, ein Diner im Casino bildet den perfekten Abschluss einer exklusiven, unvergesslichen Reise, die man so nirgendwo buchen kann. Unsere Gewinner können den Abend genießen, bevor es am nächsten Tag mit dem Flieger zurück in die Heimat geht, um die Rückführung des Oldtimers kümmert sich das Team von Depot3.

Und wer jetzt vor Begeisterung gar nicht weiß, welcher Preis der tollste ist, für den gibt es einen ganz einfachen Tipp: Jeder Anruf hat die Chance, einen der Preise zu gewinnen. Mehr Anrufe, mehr Chancen!