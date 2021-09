Koblenz

Koblenz kämpft um seine Seilbahn: 3500 Menschen aus Stadt und Region zeigen Gesicht und gehen auf die Straße

Als Anna Maria Schuster erfuhr, dass die Seilbahn in Koblenz erhalten bleibt, war sie gerade erst aufgestanden. Ein Radiosender rief um 7 Uhr morgens bei der Geschäftsführerin der Freunde der Bundesgartenschau 2011 an und wollte von ihr eine Stellungnahme zu der Entscheidung, die in der Nacht zuvor bei der Unesco in Kambodscha gefallen war: dass die Seilbahn über den Rhein nicht wie befürchtet abgebaut werden muss, sondern bis 2026 weitergondeln darf. Und dass der Protest, den der Koblenzer Dehoga zusammen mit dem Verein organisiert hatte, erfolgreich war.