Zur Person: Walterpeter Twer

Walterpeter Twer wurde 1949 in Nassau an der Lahn geboren. Zu diesem Zeitpunkt war der von Vater Walter Twer sowie Michael Weber und Oscar Richardt gemeinschaftlich gegründete Mittelrhein-Verlag gerade einmal ein Jahr alt. Die Rhein-Zeitung, die ab 1948 im Mittelrhein-Verlag erschien, war als Lizenzgründung 1946 in Koblenz ins Leben gerufen worden.