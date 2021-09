Radar für Kultur: Unterwegs für die „schönen Künste“ und mehr

Wer Rheinland-Pfalz unter „Reben und Rüben“ ablegt, hat nicht unrecht – verpasst aber auh immens viel. In diesem Flächenland gibt es keinen Wettstreit großer Metropolen, die sich mit Musentempeln aller Arten gegenseitig ausstechen wollen, sondern ein Netz von Angeboten, das die Regionen versorgt mit Theater, Konzerten aller Art, Museen und weiteren Kulturangeboten, die auch in kleinste Kommunen ausstrahlen.

Für unsere Zeitung geht der Kulturbegriff noch weiter: Ob im Dorf oder in städtischen Strukturen: Was wären wir ohne unsere Chöre, Musikvereine, Kulturangebote von der Volkshochschule über private und öffentliche Musikschulen bis hin zu den Künstlerinnen und Künstlern, die in der Region und in die Welt hinaus wirken?

Die Corona-Krise hat uns vor Augen geführt, wie langweilig es werden kann, wenn die Livekultur verstummt. Diese Durststrecke war für die Kulturberichterstattung in den Lokalausgaben wie auch im Mantelteil der Zeitung erneuter Ansporn, als Radar für Kultur das heimische Angebot ebenso im Blick zu behalten wie die „Global Player“ von New York über Berlin, von Hollywood über Bayreuth bis Salzburg, vom Kulturerbe daheim bis zu Schützenswertem auf anderen Kontinenten.

Dafür sind die Kulturredaktion und frei Mitarbeitende unterwegs, live und online, im Gespräch mit der Kulturszene und in der einordnenden Nachbetrachtung. Damit möglichst oft ein alter Wahlspruch dieser Zeitung zutrifft: „Sagen Sie nicht, Sie hätten es nicht gewusst!“