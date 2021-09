Nah und fern: Das Journal kennt die Region und die weite Welt

Wenn Ihnen der Sinn nach einem Ausflug in der Heimat steht – kein Problem: In der Reihe „Mein Lieblingsplatz“ stellen Ihnen bekannte Gesichter aus Rheinland-Pfalz ihre ganz persönlichen Lieblingsplätze vor. Erfahren Sie Neues, lernen Sie unbekannte Ecken kennen, oder treffen Sie alte Bekannte wieder. Lesen Sie gleichzeitig auch Wissenswertes über die Region, und lernen Sie interessante junge und alte Persönlichkeiten kennen.

Aber auch dann, wenn Sie das Fernweh packt, sind Sie im Journal genau richtig. Denn wir träumen uns gemeinsam mit Ihnen in die weite Welt. Wir steigen mit Ihnen auf Kreuzfahrtschiffe und schippern zu traumhaften Küsten. Wir heben im Flieger ab, um Ihnen Geheimtipps auf der ganzen Welt vorzustellen. Und wir streifen mit Ihnen durch die großen Metropolen, treffen nationale und internationale Stars, interviewen sie und nehmen für einen Moment an deren Leben teil. Die Texte stammen, wann immer das möglich ist, von den Redakteurinnen und Redakteuren Ihrer Zeitung, also von den Menschen, die Sie kennen. Die verwurzelt in der Region sind und die gleichzeitig den Blick für die Weite haben und die Sehnsucht nach Reisen.

Gesteuert wird dies im Ressort „Journal, Leben und Reise“. Dort entstehen auch die täglichen Leben-Seiten mit wertvollen Ratgebertipps sowie das Motor-Magazin. Sprich: Alles, was Sie zum Leben brauchen.