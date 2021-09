Immer am Ball: Der Sport ist mit Leidenschaft bei der Sache

Von der Fußball-Bundesliga bis hinunter in die Kreisligen, vom Tischtennis über Florettfechten bis hin zum Sportkegeln – die Sportredaktion unserer Zeitung ist stets am Ball und auf der Höhe. Die Kollegen im Gesamtsport und in den einzelnen Regionalsportausgaben sind mit Leidenschaft bei der Arbeit, auch und vor allem zu Zeiten, die für den „normalen“ Arbeitnehmer eher gewöhnungsbedürftig sind.

Schließlich sollen späte Spiele in der Fußball-Champions-League ebenso am nächsten Tag in der Zeitung erscheinen wie das sonntägliche Geschehen auf den Sportplätzen in der Region. Und so arbeiten Sportredakteure zwar nicht immer und stets rund um die Uhr, sehr häufig aber spätabends und natürlich am Wochenende. Der Sonntag ist dabei der „Hauptkampftag“.

Auch und besonders über unsere digitalen Kanäle werden aktuelle Ergebnisberichte wie auch hintergründige Geschichten und Sportlerporträts verbreitet, der Sport geht wie immer mit der Zeit, ruft Emotionen hervor und bietet somit verlässlich Gesprächsthemen. Da macht es kaum einen Unterschied, ob es sich um ein internationales Großereignis wie eine Fußball-Europameisterschaft und Olympische Sommerspiele handelt oder um einen beliebten Volkslauf und ein Handball-Jugendturnier vor der Haustür.

Sport ist für unsere Sportredakteure Beruf und Berufung zugleich, alle haben einen sportlichen Hintergrund – sei es als ehemaliger Bezirksliga-Fußballer, einst passabler Tischtennisspieler, als Snookerspieler oder früherer Faustball-Weltmeister.