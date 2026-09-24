Markus Lonnes übernimmt als neuer Bundestrainer die Hockey-Frauen. Er tritt die Nachfolge von Janneke Schopman an.

Mönchengladbach (dpa) – Der Deutsche Hockey-Bund hat einen neuen Cheftrainer für die Frauen-Nationalmannschaft gefunden. Markus Lonnes übernimmt zum 15. Oktober das Amt des Bundestrainers, wie der Verband mitteilte.

Er tritt die Nachfolge von Janneke Schopman an, die nach dem sechsten Platz bei der WM von ihren Aufgaben entbunden worden war. Lonnes war bis zuletzt für die weibliche U16-Nationalmannschaft tätig und hatte erst im September seine Arbeit als Landestrainer für den Westdeutschen Hockey-Verband aufgenommen.

Lehrgang im November

«Markus passt genau in das Profil, was wir gesucht haben und ich bin mir sicher, dass er unserer Damen-Nationalmannschaft zum nächsten Entwicklungsschritt verhelfen und eine erfolgreiche Ära mit dieser jungen und ambitionierten Mannschaft prägen kann», sagte DHB-Sportvorstand Martin Schultze.

Das erste Mal versammelt Lonnes seine Mannschaft Ende November zu einem Lehrgang in Mannheim, bevor das Nationalteam Mitte Dezember im spanischen Valencia in die Pro-League-Saison startet.