New York (dpa) – Tennisstar Venus Williams gibt in einem emotionalen Post gesundheitliche Probleme vor ihrer Gebärmutter-Operation preis und spricht Frauen Mut zu. «Mir wurde gesagt, ich sei inoperabel. Mir wurde gesagt, ich könnte auf dem Operationstisch verbluten. Mir wurde gesagt, ich solle eine Leihmutter suchen und die Hoffnung auf eigene Kinder aufgeben», schrieb die Amerikanerin Venus Williams (45) bei Instagram.

Ein Jahr sei ihre Operation her, bei der ihr unter anderem ein Myom entfernt worden sei. «Ich wurde falsch diagnostiziert. Ich wurde jahrelang nicht behandelt», erklärte die ältere Schwester von Serena Williams. Es sei wichtig, sich für die eigene Gesundheit einzusetzen.

«Ich litt viele Jahre lang unter schwerer Anämie, lähmenden Schmerzen, starken Blutungen und ungewöhnlich häufigen Menstruationszyklen. Das beeinträchtigte mein Tennis und meine Karriere.»

Williams: «Ein Happy End»

Nach all ihren Problemen bereitet sie sich nun auf die US Open vor, die Ende August in New York stattfinden. In Washington hatte sie kürzlich mit einem Erfolg gegen US-Landsfrau Peyton Stearns als zweitälteste Einzel-Siegerin Tennis-Geschichte geschrieben. Älter war nur Martina Navratilova, die 2004 im Alter von 47 Jahren ein Match gewann. «Es kann ein Happy End geben!», schrieb Venus Williams.

Williams zählt zu den besten Tennis-Profis der Geschichte. In ihrer mehr als 30 Jahre langen Karriere hat sie 7 Grand-Slam-Titel im Einzel gewonnen, dazu kommen 14 im Doppel mit ihrer jüngeren Schwester Serena Williams und zwei im Mixed. Dazu ist sie viermalige Olympiasiegerin.