Nach vier Remis bei der Schach-WM gelingt dem Usbeken Jawochir Sindarow der erste Sieg. Er profitiert von einem Fehler des Titelverteidigers.

Genf (dpa) – Herausforderer Jawochir Sindarow aus Usbekistan hat das fünfte Duell bei der Schach-Weltmeisterschaft mit Titelverteidiger Gukesh Dommaraju für sich entschieden und ist damit in Führung gegangen. Sindarow gewann die fünfte Partie nach mehr als vier Stunden Spielzeit und 47 Zügen.

In Zeitnot machte Gukesh einen Fehler, den Sindarow ausnutzte. In den vier Duellen zuvor hatte es zwischen den beiden 20-Jährigen jeweils ein Remis gegeben. Damit steht es nun 3:2 für Sindarow. «Natürlich bin ich zufrieden», sagte Sindarow nach der Partie. «Gerade in Zeitnot kann ein einziger Fehler schon zur Niederlage führen», so der Herausforderer weiter.

Wer zuerst 7,5 Punkte erreicht, holt sich den Titel

Für einen Sieg gibt es bei der Schwach-WM einen Punkt, bei einem Remis erhalten beide Spieler einen halben Zähler. Wer zuerst 7,5 Punkte erreicht, gewinnt den WM-Titel. Sollte nach den maximal 14 Partien Gleichstand herrschen, entscheidet am 12. Dezember ein Tiebreak. Das Preisgeld beträgt 2,5 Millionen US-Dollar.

Am Montag (15.00 Uhr) steht in der «Bibliotheca Bodmeriana», einem Literaturmuseum am Genfersee, die sechste Partie auf dem Programm. Vor zwei Jahren hatte sich Gukesh gegen den Chinesen Ding Liren im letzten Spiel zum jüngsten Weltmeister der Geschichte im klassischen Schach gekrönt.