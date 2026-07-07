London (dpa) – Die zweimalige Grand-Slam-Turniersiegerin Coco Gauff steht zum ersten Mal im Halbfinale von Wimbledon. Die 22-Jährige setzte sich im amerikanischen Viertelfinale des Tennis-Rasenturniers im Südwesten Londons gegen die zehn Jahre ältere Jessica Pegula mit 4:6, 6:3, 6:3, durch. Gauff triumphierte 2023 bei den US Open und 2025 bei den French Open und kann in Wimbledon weiter auf ihren dritten Grand-Slam-Titel hoffen. Im Halbfinale tritt die US-Amerikanerin gegen die Japanerin Naomi Osaka oder die Tschechin Karolina Muchova an.

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