Bei den US Open kam Alex Michelsen bislang noch nie über die zweite Runde hinaus. Im Viertelfinale steht er kurz vor dem Weiterkommen, zeigt aber Nerven - und danach große Emotionen.

New York (dpa) – Alex Michelsen weinte bitterlich in den Armen seines Landsmanns Frances Tiafoe. Der 22 Jahre alte Amerikaner hat seinen überraschenden Lauf bei den US Open nicht fortsetzen können und den erstmaligen Einzug ins Halbfinale bei einem Grand-Slam-Turnier knapp verpasst.

Gegen den Favoriten Tiafoe schlug Michelsen bereits zum Sieg auf, musste sich aber dramatisch 7:5, 6:3, 5:7, 3:6, 6:7 (6:10) geschlagen geben. Anschließend zeigte er noch auf dem Platz im Arthur Ashe Stadium große Emotionen. «Er ist ein höllisch guter Spieler, er hätte locker gewinnen können. Großes Lob an Michelsen», sagte Tiafoe im Interview auf dem Platz.

Michelsen schlägt zum Sieg auf – und vergibt große Chance

Mit der möglichen Überraschung vor Augen zeigte Michelsen im dritten Satz plötzlich Nerven. Beim Stand von 5:4 im dritten Durchgang servierte der Außenseiter zwei Doppelfehler, gab seinen Aufschlag ab und verlor den Satz noch. Im fünften Durchgang kämpfte sich Michelsen zurück, lag bereits 3:0 vorne, verlor aber dennoch im Tie-Break. Zuvor war er bei den US Open noch nicht über die zweite Runde hinausgekommen.

Der 28 Jahre alte Tiafoe steht zum dritten Mal im Halbfinale der US Open, wartet aber noch auf sein erstes Endspiel bei einem Grand-Slam-Turnier. Für den Weltranglistenzwölften geht es nun gegen den Sieger aus der Partie zwischen dem Spanier Carlos Alcaraz und Ben Shelton aus den USA um den Einzug ins Finale. «Ich werde mir das sicher anschauen», sagte der Publikumsliebling und rief den Fans zu: «Aber zuerst genieße ich das hier. Let's go!»