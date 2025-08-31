Titelkandidat Alcaraz stürmt bei den US Open ohne Satzverlust ins Viertelfinale. Sein Achtelfinal-Gegner hatte sich in Wimbledon einen Namen gemacht. Alcaraz erhöht den Druck auf Sinner.

New York (dpa) – Mit einem souveränen Viertelfinaleinzug wahrt der spanische Tennisstar Carlos Alcaraz seine Chance auf den US-Open-Titel und den möglichen Sprung an die Weltranglistenspitze. Der 22-Jährige besiegte in seinem Achtelfinale den Franzosen Arthur Rinderknech 7:6 (7:3), 6:3, 6:4 und bleibt nach dem vierten Sieg bei der diesjährigen Auflage ohne Satzverlust.

Alcaraz mag die «Energie» von New York

«Ich denke, mein Spielstil passt sehr gut zur Energie in New York. Die Leute genießen Tennis. Ich liebe es. Deswegen spiele ich hier in New York mein bestes Tennis», sagte der US-Open-Champion von 2022, der allerdings im vergangenen Jahr sensationell in Runde zwei gescheitert war. Der Franzose Rinderknech hatte in Wimbledon mit einem Erstrundensieg über Deutschlands besten Tennisprofi Alexander Zverev für Furore gesorgt.

Alcaraz siegte ungefährdet. Sein Weiterkommen feierte der begeisterte Hobby-Golfer wie in den Runden zuvor, in dem er einen Golfschwung imitierte. «Es sieht auf dem Golfplatz nicht so gut aus wie hier», witzelte er.

Zum ersten Mal in seiner Karriere hat der French-Open-Champion in dieser Saison bei jedem der vier Grand-Slam-Turniere mindestens das Viertelfinale erreicht. Damit trug sich Alcaraz auch einmal mehr in die Tennis-Statistiken ein. Der Spanier ist der jüngste Spieler in der Profi-Ära seit 1968, der bereits 13 Mal in einem Grand-Slam-Viertelfinale steht.

Gerangel um Platz an der Weltranglistenspitze

Zudem erhöhte er den Druck auf den Italiener Jannik Sinner. Schneidet Alcaraz in New York besser ab als sein Konkurrent, kehrt er auf Platz eins der Weltrangliste zurück. Im Viertelfinale bekommt er es mit dem Tschechen Jiri Lehecka zu tun. Sinner muss im Achtelfinale gegen den Kasachen Alexander Bublik ran.

Alexander Zverev war in der Nacht zum Sonntag überraschend gegen den Kanadier Felix Auger-Aliassime ausgeschieden.