Berlin (dpa/tmn) – Ein sorgenfreier Urlaub will gut vorbereitet sein – auch wenn es um die Bezahlung vor Ort geht. Insbesondere, wenn die Reise in ein Land außerhalb der Eurozone führt: Was für Karten sind gefragt, und wie kommt man an Bargeld in der Fremdwährung? Solche Fragen klärt man am besten vor Abfahrt oder Abflug.

Grundsätzlich ist man laut dem Bundesverband deutscher Banken (BdB) mit einer Mischung aus Bargeld und Karten gut aufgestellt. Wie das im Detail am besten aussieht:

Tipp 1: Debit- und Kreditkarte dabeihaben

Auf der sicheren Seite ist, wer neben einer Debitkarte auch eine weltweit gültige Kreditkarte dabeihat. Bei Hotelreservierungen oder Mietwagen etwa werden Debitkarten nicht überall akzeptiert – gerade wenn Sie Kautionen hinterlegen müssen. Für beide Kartenarten gilt: Stellen Sie vor der Reise sicher, dass kein zu niedriges Auslandslimit festgelegt ist.

Tipp 2: Bargeld abheben statt umtauschen

Oft ist es günstiger, Bargeld in der Landeswährung vor Ort am Automaten abzuheben, anstatt Geld in der Wechselstube umzutauschen. Sollten Sie dennoch Bargeld umtauschen wollen, achten Sie darauf, dass Sie das bei offiziellen Banken oder Wechselstuben tun. Denn auf der Straße bieten Händler oft überteuerte Kurse an.

Tipp 3: Selten, aber dafür größere Beträge abheben

Da Automatenbetreiber häufig Entgelte für die Bargeldabhebung berechnen, wird es umso teurer, je häufiger Sie abheben. Anstatt mehrmals kleinere Beträge abzuheben, lohnt es also, sich direkt größere Beträge auszahlen zu lassen.

Tipp 4: Über Konditionen und Angebote der Bank informieren

Informieren Sie sich am besten vorab über die Konditionen Ihrer Bank und die Kosten für eine Bargeldabhebung im Ausland und bei Fremdwährungen. Die können je nach genutzter Karte variieren. Manche Banken haben aber auch eigene Filialen oder Kooperationspartner im Ausland, sodass Kunden dort kostenlos Geld abheben können. Wer sich gut informiert, kann Geld sparen.

Tipp 5: Beträge in Landeswährung anzeigen lassen

Beim Geldabheben oder Bezahlen mit der Karte kann man häufig auswählen, in welcher Währung der Betrag angezeigt wird. Günstiger ist es, die Landeswährung zu wählen. Denn dann berechnet die eigene Bank den Wechselkurs, was günstiger ist. Geldautomatenbetreiber nehmen für die Umrechnung in Euro oft einen zusätzlichen Aufschlag.