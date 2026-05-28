Untersuchungshaft - Bundespolizei Trier nimmt Algerier aus Luxemburg in Empfang





Gegen den Algerier lag ein Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichts Kassel wegen räuberischen Diebstahls vor. Laut Anklage versuchte er den Diebstahl mehrerer Kleidungsstücke aus einem Ladengeschäft in Kassel -vergeblich- mit Gewalt gegenüber den Ladendetektiven durchzusetzen. Dabei verletzte er einen der Detektive an der Hand.

Zudem blieb er der terminierten Hauptverhandlung unentschuldigt fern.



Nach richterlicher Vorführung wurde er in eine nahe gelegene Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Übergabe erfolgte am

Grenzübergang Wasserbilligerbrück.



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