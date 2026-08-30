Erstmals in seiner Karriere geht Alexander Zverev als topgesetzter Spieler in ein Grand-Slam-Turnier. Bei den US Open darf er zu einem besonderen Zeitpunkt starten.

New York (dpa) – Alexander Zverev wird zum spätestmöglichen Zeitpunkt in die US Open starten. Der French-Open-Sieger bestreitet sein Erstrunden-Duell mit dem Italiener Lorenzo Sonego am Dienstag im zweiten Spiel der sogenannten Nightsession. Dabei wird der 29-Jährige am späten Abend unter Flutlicht im imposanten Arthur-Ashe-Stadion, der größten Tennisarena der Welt, aufschlagen.

Zverev ist nach der verletzungsbedingten Absage des Weltranglistenersten Jannik Sinner aus Italien erstmals in seiner Karriere bei einem Grand-Slam-Turnier an Position eins gesetzt.

Erster Tag ohne deutsche Tennisprofis

Der erste Tag der US Open findet heute noch ohne deutsche Beteiligung statt. Auch am Montag sind laut den aktuellen Ansetzungen nur zwei der insgesamt acht Profis aus Deutschland im Einzel im Einsatz: Tamara Korpatsch trifft als deutsche Nummer eins bei den Frauen auf das österreichische Talent Lilli Tagger. Yannick Hanfmann spielt gegen den Chilenen Alejandro Tabilo.

Die erste Runde wird beim letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres über drei Tage gespielt.