United Cup: Deutsche Chancen auf ein Minimum gesunken

Am Tag nach der klaren Niederlage gegen Polen bleibt Schützenhilfe für Alexander Zverev und Co. beim United Cup aus. Die Chancen auf ein Weiterkommen sind nun minimal.

Sydney (dpa) – Das deutsche Tennis-Team steht beim United Cup kurz vor dem Aus. Weil Australien in Sydney gegen Tschechien mit 2:1 gewann, blieb die erhoffte Schützenhilfe für Alexander Zverev und Co. aus. Stattdessen stehen sowohl die Gastgeber als auch Tschechien im Viertelfinale.

Nur wenn die Niederlande in der deutschen Gruppe an diesem Mittwoch gegen Vorjahresfinalist Polen mit 3:0 gewinnt, hat Deutschland noch eine minimale Chance auf ein Weiterkommen. Dann hätten alle drei Teams in der Gruppe F je eine Partie für sich entschieden und jeweils eine Bilanz von 3:3. Dann würde es auf den Durchschnitt der gewonnenen Sätze ankommen. Polen geht aber als klarer Favorit in das Duell mit den Niederlanden.

Zverev enttäuscht gegen Polen

Deutschland hatte am Montag gegen Polen mit 0:3 verloren, wobei vor allem Zverev beim 3:6, 4:6 gegen Hubert Hurkacz enttäuscht und seine erste Niederlage in diesem Jahr kassiert hatte. Zum Auftakt hatte die deutsche Mannschaft die Niederlande 3:0 bezwungen.

Die drei Gruppenersten und der jeweils beste Gruppenzweite in Sydney und Perth qualifizieren sich für das Viertelfinale. Der United Cup dient als Vorbereitung auf die Australian Open. Das erste Grand-Slam-Turnier der Saison beginnt am 18. Januar in Melbourne.