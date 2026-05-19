Billie Jean King hat im Tennis alles erreicht. Nun hat sie auch abseits des Courts Grund zur Freude.

Los Angeles (dpa) – Was lange währt, wird endlich gut: Nach mehr als 60 Jahren hat Tennis-Legende Billie Jean King ihren Uniabschluss gemacht. Die 82 Jahre alte Amerikanerin bekam bei einer Zeremonie der California State University in Los Angeles ihren Bachelor of Arts im Fach Geschichte.

«Ich mag es, Dinge abzuschließen. Es fühlt sich an wie ein Handshake am Netz nach einem Match», sagte die ehemals beste Tennisspielerin der Welt. King hatte sich 1961 an der renommierten Uni eingeschrieben, ihr Studium 1964 aber abgebrochen. Stattdessen konzentrierte sich die Amerikanerin voll auf Tennis und wurde zu einer Ikone ihres Sports. Sie gewann zwölf Grand-Slam-Titel im Einzel, 16 im Doppel und elf im Mixed.

Abseits des Sports setzte sich King immer stark für Frauenrechte und Gleichberechtigung ein. Noch heute kämpft sie für diese Themen. «Wir können Inklusion niemals verstehen, wenn wir nicht selbst schon einmal ausgeschlossen wurden», sagte King bei der Zeremonie.