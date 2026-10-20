Drei Teams sind in der NFL noch ungeschlagen, nur eines hat schon sechs Siege auf dem Konto: Die San Francisco 49ers lösen auch die Aufgabe gegen die Commanders souverän - trotz Verletzungssorgen.

Santa Clara (dpa) – Die San Francisco 49ers bleiben trotz aller Verletzungsprobleme ungeschlagen und haben als erstes NFL-Team sechs Saisonsiege eingefahren. Gegen die Washington Commanders um den deutschen Football-Profi Brandon Coleman holten die 49ers zu Hause ein 23:17. Christian McCaffrey kam auf zwei Touchdowns, Quarterback Brock Purdy brachte einen Touchdown-Pass zu George Kittle. Weil in der zweiten Halbzeit nur noch ein Field Goal gelang, kamen die Commanders mit zwei eigenen Touchdowns noch mal in Schlagdistanz. Für ein Comeback reichte es aber nicht mehr.

«Das ist eine Teamleistung, aber unsere Abwehr hat gut gespielt», sagte Purdy. «Das ist stark, aber jetzt geht es gegen Atlanta und das ist ein anderes Team, das wir schlagen müssen.»

Mike Evans humpelt in die Kabine

Die 49ers mussten in der Partie auf ihre Passempfänger Ricky Pearsall, De'Zhaun Stribling, Deebo Samuel, Demarcus Robinson und Christian Kirk verzichten – und verloren dann auch noch Mike Evans. Der Neuzugang kam in der ersten Halbzeit auf 93 Yards Raumgewinn durch drei gefangene Pässe, humpelte aber noch vor der Pause mit sichtlichen Schmerzen in die Kabine und kehrte nicht mehr aufs Feld zurück. Evans hatte vor der Partie schon Probleme an der Achillessehne gehabt.

Für die mit Ambitionen in die Saison gestarteten Commanders war es die vierte Niederlage im sechsten NFL-Spiel. Vergangene Woche hatte das Team auf dilettantische Art einen möglichen Sieg gegen die New York Giants vergeben und Unentschieden gespielt.