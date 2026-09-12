Der Angriffskrieg von Russland hat auch Auswirkungen auf die Tenniswelt. Die Ukrainerin Dajana Jastremska berichtet über die Zerstörung ihres Apartments. Sie wendet sich an internationale Verbände.

Odessa (dpa) – Das Apartment der ukrainischen Tennisspielerin Dajana Jastremska in Odessa ist nach ihren Angaben durch einen russischen Angriff zerstört worden. Die 26-Jährige veröffentlichte bei Instagram Bilder und Videos, die ein brennendes Haus zeigen. «So sieht die „russische Welt“ aus: Ein direkter Treffer eines Kalibr-Marschflugkörpers», schrieb Jastremska dazu.

Das Einzige, was übrig geblieben sei, sei ein Handtuch aus Roland Garros von den French Open. «Ein Stück Tenniswelt überlebte eine russische Rakete. Unser Zuhause nicht», schrieb sie.

Jastremska richtete sich direkt an die Frauen-Profiorganisation WTA und den Weltverband ITF. «Seht euch diese Bilder mit unseren Augen an. Das ist die wahre Bedeutung eurer „Neutralität“ – aus ukrainischer Sicht», schrieb sie. Russische Tennisprofis dürfen mit neutralem Status an internationalen Turnieren teilnehmen. Ukrainische Spielerinnen und Spieler geben russischen Gegnern nach dem Match im Regelfall nicht die Hand.

Auch Switolina zuletzt von Krieg betroffen

Die Weltranglisten-113. Jastremska war zuletzt bei den US Open in New York in der ersten Runde ausgeschieden. Ihre Kollegin Elina Switolina hatte während des Grand-Slam-Turniers berichtet, dass der Padelclub der 31-Jährigen in Kiew durch die Folgen eines russischen Angriffs schwer beschädigt worden war.

Die Ukraine wehrt sich seit Februar 2022 gegen die russische Invasion. Bei russischen Angriffen waren in der Nacht mehrere Menschen in der Ukraine getötet worden. Bei einem Raketenangriff sei ein Wohnhaus in Odessa im Süden der Ukraine beschädigt und 37 Menschen verletzt worden, schrieb der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in sozialen Medien. Die Suche nach zwei weiteren Personen dauere an. In Tschornomorsk in der Region Odessa seien elf Menschen bei einem Drohnenangriff in einem Hotel verletzt worden.