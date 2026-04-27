Nur eine Steckdose in der Wand, aber ein paar Geräte, die Strom brauchen? Eine Mehrfachsteckdose ist praktisch. Allerdings bei Überlastung auch eine potenzielle Brandgefahr.

Berlin/Frankfurt am Main/ (dpa/tmn) – Unbegrenzt Geräte über eine Steckdose versorgen? Da ist Vorsicht geboten, denn jede Steckdosenleiste hat eine Belastbarkeit, die man nicht überschreiten sollte. «Eine Überlastung führt schnell zu einer Überhitzung», sagt Frank Hachemer, Vizepräsident des Deutschen Feuerwehrverbandes.

Belastung aller Verbraucher zusammenrechnen

Diese maximale Belastbarkeit, etwa 3500 Watt, ist an den meisten Mehrfachsteckdosen abzulesen. Wer mehrere Geräte einsteckt, sollte deren Stromverbrauch zusammenrechnen und vergleichen. Meist steht auf den Typenschildern der Geräte ein Hinweis zum maximalen Strombedarf.

Wichtig zu wissen: Nicht unbedingt die Anzahl der Geräte entscheidet, sondern deren Art. «Beispielsweise ein Heizlüfter, ein Kaffeevollautomat und ähnliche Verbraucher haben einen hohen Strombedarf», erklärt Andreas Habermehl vom Zentralverband der Deutschen Elektro- und Informationstechnischen Handwerke (ZVEH).

Ein wichtiger Rat der Initiative Elektro+: Nur eine Mehrfachsteckdose pro Wandsteckdose benutzen und diese keinesfalls mit einer weiteren Mehrfachsteckdose verlängern.

Feuerwehrverbandsvize Hachemer warnt davor, Mehrfachsteckdosen in Nassbereichen zu nutzen, also etwa im Bad, unter Pflanzen oder über einem Aquarium. Generell sollte man auf geprüfte Qualität achten, weil diese von den Bauteilen und der Verarbeitung her sicherer sei.

Auf die Leitungsschutzschalter im Hausverteilerkasten als Schutz vor einer Überlastung sollte man sich lieber nicht verlassen. Denn die kann laut Andreas Habermehl die Überhitzung einer an einer Wandsteckdose angeschlossenen Mehrfachsteckdose nicht zuverlässig verhindern.

Der Grund: Es kann sein, dass bei zu hoher Belastung der Mehrfachsteckdose der Schalter die Sicherung nicht auslöst, weil die Leitung in der Wand anders als die Steckdosenleiste vielleicht für diese Belastung noch ausgelegt ist.

Überhitzung passiert oft unbemerkt

Der Knackpunkt: Überhitzt sich eine Steckdosenleiste, merkt man das nicht unbedingt rechtzeitig. Und die Brandgefahr liegt hier im Material: Das Gehäuse der Mehrfachstecker besteht meist aus brennbarem Kunststoff.

«Der Laie bemerkt die Gefahr einer unzulässigen Erwärmung nur, wenn er das Kabel der Mehrfachsteckdose oder die Mehrfachsteckdose selbst berührt», sagt Andreas Habermehl.

Laut Frank Hachemer kann es zwar Schmorspuren und einen entsprechenden Geruch geben. «Bei dunklen Geräten bzw. Steckern kann dies aber auch leicht übersehen werden, oder auch, wenn die Steckdose außerhalb des direkten Sichtbereichs genutzt wird», sagt der Feuerwehrmann. Genauso kann eine Steckdose auch ganz plötzlich überhitzen. Sein Rat, damit man im Brandfall schnell aufmerksam wird: Rauchmelder.