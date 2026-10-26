Muss es immer elektrisch sein? Während Mercedes bereits die neue C-Klasse ausrollt, haben die Schwaben zugleich die bisherige Baureihe aufgefrischt – und locken mit großem Preisvorteil.

Stuttgart (dpa/tmn) – Das eine tun, ohne das andere zu lassen – nach diesem Motto fährt Mercedes weiterhin zweigleisig in die elektrische Zukunft und probt deshalb nun auch bei der C-Klasse die friedliche Co-Existenz. Parallel zur Einführung der neuen, rein elektrischen Generation pflegen die Schwaben deshalb auch noch einmal die bisherige Baureihe und gönnen ihr in diesem Herbst ein großes Update.

Limousine und Kombi bekommen dem Hersteller zufolge dabei außen ein aufgefrischtes Design. Dazu zählen ein größerer Kühlergrill mit Chromrahmen und LED-Leiste im Stil des Elektro-Modells und innen ein neuer Softwarestand für das hauseigene Betriebssystem mit mehr Assistenz und Unterhaltung sowie besserer Sprachsteuerung. Außerdem halten am Lenkrad wieder die früheren Bedientasten Einzug.

Optische Unterschiede kleiner, der preisliche dafür größer

Unter der Haube verweist Mercedes auf modernisierte Vierzylinder-Motoren, die nun alle mit elektrischer Unterstützung fahren. Die drei Benziner und zwei, jetzt auch für Bio-Kraftstoff freigegebenen, Diesel sind milde hybridisiert. Und wer den Plug-in-Hybrid bestellt, kann laut Mercedes bis zu 100 Kilometer rein elektrisch fahren und den knapp 20 kWh großen Akku mit bis zu 55 kW auch am Schnelllader einstöpseln.

Insgesamt reicht das Antriebsangebot dem Hersteller zufolge vom C 200 mit einem 130 kW/177 PS starken 2,0-Liter-Benziner bis zum C 400e mit elektrischem Hilfsmotor und 290 kW/395 PS.

Während Mercedes die äußerlichen Unterschiede zwischen Verbrenner und E-Version mit dem Facelift etwas reduziert und die bisherige C-Klasse innen auf ein neues Level gehoben hat, bleibt ein Unterschied auch nach der Modellpflege eklatant. Mit einem Startpreis von 42.982 Euro liegt der Einstiegspreis für die Verbrenner deutlich unter dem Einstiegspreis der Elektro-Limousine in Höhe von 59.803 Euro.