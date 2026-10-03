Lea Quaas gewinnt in Stuttgart auch den zweiten Test für die Titelkämpfe in Rotterdam. Die Europameisterin beeindruckt am Stufenbarren.

Stuttgart (dpa) – Die Chemnitzerin Lea Quaas hat auch die zweite Qualifikation der deutschen Turnerinnen für die Weltmeisterschaften in Rotterdam gewonnen. Die 21-Jährige setzte sich im Vierkampf mit 52,150 Punkten gegen die Konkurrenz durch. Karina Schönmaier aus Chemnitz (50,40) und die Kölnerin Charleen Pach (50,35) belegten in Stuttgart die Plätze zwei und drei.

Den höchsten Einzelwert lieferte Stufenbarren-Europameisterin Helen Kevric mit 15,00 Punkten und einer Schwierigkeitsnote von 6,4 an ihrem Paradegerät ab. Die Stuttgarterin trat nach ihrer schweren Knieverletzung im vergangenen Jahr nur an zwei Geräten an.

Weiterer Test am Sonntag

Anders als die Männer werden die Frauen am Sonntag noch einen weiteren Test im Stuttgarter Kunstturnforum absolvieren. Erst dann fällt die Entscheidung, mit welcher Riege der Deutsche Turner-Bund bei den Titelkämpfen vom 17. bis 25. Oktober in den Niederlanden antritt. Sieben Turnerinnen will Bundestrainer Gerben Wiersma zum finalen Vorbereitungslehrgang in der nächsten Woche in Heerenveen mitnehmen. Sechs dürfen nach Rotterdam reisen, fünf dort an die Geräte gehen. Die EM-Teilnehmerinnen Kevric, Schönmaier und Quaas gelten als gesetzt.

Die ehemalige Schwebebalken-Weltmeisterin Pauline Schäfer-Betz und die deutsche Mehrkampfmeisterin Silja Stöhr müssen für die WM verletzungsbedingt passen.