Berlin (dpa) – Helen Kevric hat ein überzeugendes Comeback im Mehrkampf gefeiert und in Berlin überlegen die zweite Qualifikation der Turnerinnen für die Heim-Europameisterschaften in Leipzig gewonnen. Die 17-jährige Stuttgarterin kam im Vierkampf aus Boden, Sprung, Stufenbarren und Schwebebalken auf 55,100 Punkte. Bei ihrem ersten Mehrkampf seit Bekanntwerden der Missbrauchsvorwürfe am Kunst-Turn-Forum Stuttgart wurde ihre Übung am Spezialgerät Stufenbarren mit dem Tageshöchstwert von 14,400 Punkten bewertet.

Bei der ersten Ausscheidung vor zwei Wochen in Mannheim war die Mehrkampf-Achte der Olympischen Spiele 2024 in Paris nur an zwei Geräten angetreten. Dort hatte die Mannheimerin Silja Stöhr den Wettkampf mit 52,75 Punkten vor den beiden Chemnitzerinnen Karina Schönmaier (52,40) und Lea Quaas (52,00) für sich entschieden. In Berlin wurde Stöhr (50,500) nur Fünfte. Die Ränge zwei und drei belegten erneut Schönmaier (52,450) und Quaas (52,150).

Am Montag will der Deutsche Turner-Bund seine Riege für die EM vom 26. bis 31. Mai in Leipzig nominieren. Die Männer-Auswahl soll zwei Tage später benannt werden.