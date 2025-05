Washington (dpa) – Die NFL kehrt 2027 mit einem ihrer inzwischen wichtigsten Events in die Hauptstadt der USA zurück. Washington wird nach dann 86 Jahren erstmals wieder Gastgeber-Stadt für den Draft der National Football League sein, wie US-Präsident Donald Trump am Montag bei einem Termin im Weißen Haus verkündete. Bei der mittlerweile äußerst gut besuchten Veranstaltung, die sich über mehrere Tage erstreckt, wählen die Teams Nachwuchsathleten für ihren Profikader aus. Der Wettstreit um die größten Talente zieht die Fans in den Bann: In diesem Jahr reisten NFL-Angaben zufolge 600 000 Menschen in den Bundesstaat Wisconsin, um den Draft live in Green Bay zu verfolgen. Im kommenden Jahr wird Pittsburgh Gastgeber sein.

Trump ließ wissen, dass der Draft auf der National Mall stattfinden werde und er mit mehr als einer Million Besuchern rechne. «Das ist eine gute Idee. Es wird wunderschön werden. Es wird etwas sein, das niemand sonst jemals nachmachen kann», sagte der US-Präsident, «sehr aufregend!». Ausrichter des Drafts 2027 sind die Washington Commanders, die zuletzt ihrem neuen Stadionprojekt einen großen Schritt näher gekommen sind.

Das Team aus der Hauptstadt soll für 3,7 Milliarden Dollar (3,24 Mrd. Euro) am östlichen Rand Washingtons anstelle des verfallenden RFK Stadiums eine neue Heimstätte mit 65.000 Plätzen bekommen. Im Zuge des Neubaus soll auch das Viertel aufgehübscht werden – mit neuen Shoppingmöglichkeiten, Wohnungen und Parks. Das gesamte Projekt muss noch vom Stadtrat gebilligt werden.