Iga Swiatek führt im ersten Satz bereits hoch und zeigt dann Nerven. Ihre Achtelfinal-Gegnerin schafft ein großes Comeback - nicht das erste Mal.

New York (dpa) – Die frühere Siegerin Iga Swiatek aus Polen ist bei den US Open bereits im Achtelfinale gescheitert und hat dabei eine hohe Führung verspielt. Die sechsmalige Grand-Slam-Turniergewinnerin unterlag der chinesischen Olympiasiegerin Zheng Qinwen mit 5:7, 3:6. Dabei lag Swiatek im ersten Durchgang bereits mit 5:0 vorn, zeigte jedoch Nerven, vergab insgesamt drei Satzbälle und verlor sieben Spiele in Serie.

Zweites 0:5-Comeback für Chinesin nacheinander

Die frühere Weltranglisten-Vierte Zheng Qinwen hatte bereits in der dritten Runde gegen die Amerikanerin Madison Keys im dritten Satz mit 0:5 zurückgelegen, aber auch dort das Comeback geschafft. «Ich habe gezeigt, dass das kein Glück war», sagte sie. «Im ersten Satz habe ich sogar vergessen, wie es steht. So fokussiert war ich. Ich habe schon lange nicht mehr auf dem Centre Court gespielt.»

Nach ihrem Olympiasieg bei den Sommerspielen von Paris 2024 ging es für die Chinesin zuletzt bergab, inzwischen steht sie nur noch auf Platz 121 der Weltrangliste. In New York musste sie sich deshalb durch die Qualifikation kämpfen und bestreitet im Viertelfinale damit nun bereits ihr achtes Spiel. «Ich bin nicht müde, ich bin ziemlich begeistert», sagte Zheng Qinwen.