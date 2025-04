Como (dpa) – Cesc Fàbregas wird aller Wahrscheinlichkeit nach nicht neuer Trainer von RB Leipzig. Transferexperte Fabrizio Romano berichtet auf X, dass der spanische Ex-Weltmeister auch in der kommenden Saison bei Como 1907 sein werde. Der 37-Jährige plane mit der Clubführung des Aufsteigers in die italienische Serie A bereits den Kader der nächsten Spielzeit. Neben Fußball-Bundesligist Leipzig hätten auch italienische Vereine Interesse an Fàbregas.

Der frühere Profi von Arsenal, Chelsea und dem FC Barcelona gilt in Leipzig neben Oliver Glasner von Crystal Palace als Top-Kandidat für den Trainerposten. Der aktuell amtierende Zsolt Löw ist nach der Trennung von Marco Rose nur als Übergangslösung vorgesehen und soll nach dem Saisonende in den Stab des globalen Fußballchefs Jürgen Klopp zurückkehren.

Sowohl für Fàbregas als auch für Glasner müsste Leipzig eine Ablösesumme zahlen. Gelingt mit keinem der Kandidaten eine Einigung, könnte Medienberichten zufolge doch noch ein Versuch unternommen werden, Löw vom Verbleib zu überzeugen. Ausschlaggebend dafür dürfte auch sein, ob der 45-Jährige sich mit dem Club für die Champions League qualifizieren kann. Aktuell belegt Leipzig den vierten Platz in der Bundesliga.