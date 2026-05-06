Am Akku ändert sich nichts, aber der Toyota bZ4X bekommt mehr Raum für große und kleine Dinge. Um fast 50 Prozent wächst das Kofferraumvolumen des Touring.

Köln (dpa/tmn) – Toyota bietet den elektrischen bZ4X künftig auch als Kombi an. Die Touring genannte Karosserievariante kommt laut Hersteller noch im Mai in den Handel und soll mindestens 51.990 Euro kosten.

Für einen Aufpreis von 4.000 Euro gegenüber dem konventionellen Modell streckt Toyota den Stromer auf eine Länge von 4,83 Meter und schafft so nach eigenen Angaben knapp 50 Prozent mehr Kofferraum. Schon bei aufrechten Rücksitzen passen dann bis zu 669 Liter hinter die elektrisch aufschwingende Klappe. Zum Zweisitzer umgebaut, liegt das Ladevolumen bei mehr als 2.000 Liter, so Toyota weiter.

Rund 600 Kilometer Reichweite

Anders als den kurzen bZ4X gibt es den Touring nur mit der größeren der zwei Batterien. Sie hat laut Toyota eine Kapazität von 74,7 kWh und ermöglicht Normreichweiten von bestenfalls 591 Kilometern. Geladen wird am Wechselstrom mit bis zu 22 und am Gleichstrom mit maximal 150 kW.

Beim Antrieb hat Toyota zwei Optionen im Programm. Es gibt den Touring als Fronttriebler mit 165 kW/224 PS oder als Allradler. Dann hat er zwei E-Maschinen, die zusammen auf 280 kW/380 PS kommen. Statt 160 schafft er dann bis zu 180 km/h, teilt der Hersteller weiter mit.