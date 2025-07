Tote Frau in Ferienwohnung – Verdächtiger zündet sich an

Die Leiche einer Frau wird im Taunus in einer Ferienwohnung gefunden. In Rheinhessen zündet sich ein Mann an und stirbt. Wie stehen die beiden Todesfälle im Zusammenhang?

Heidenrod (dpa) – Nach dem Fund einer toten Frau am Montagnachmittag in Heidenrod im hessischen Rheingau-Taunus-Kreis gehen die Ermittler von einem Gewaltverbrechen aus. Die Leiche der 44-Jährigen wurde in einer Ferienwohnung im Ortsteil Dickschied von den Wohnungsbesitzern entdeckt, wie die Staatsanwaltschaft Wiesbaden und das Polizeipräsidium Westhessen mitteilten.

«Aufgrund der vorliegenden Spurenlage wurden Ermittlungen hinsichtlich eines Gewaltverbrechens eingeleitet», hieß es weiter. «Schnell geriet ein 48-jähriger Mann, welcher die Wohnung angemietet hatte, in Verdacht.» Er hatte sich laut Staatsanwaltschaft und Polizeipräsidium am Montagvormittag im rheinland-pfälzischen Rheinhessen selbst angezündet und starb in einem Krankenhaus. Weitere Details wurden mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen vorerst nicht mitgeteilt.