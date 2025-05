Valladolid (dpa) – Trotz eines frühen Schocks beim Comeback von Marc-André ter Stegen hat der FC Barcelona einen 2:1 (0:1)-Sieg bei Schlusslicht Real Valladolid gefeiert. Gegen die bereits als Absteiger feststehenden Gastgeber kassierte der deutsche Fußball-Nationaltorhüter in der Anfangsphase des Ligaspiels durch einen abgefälschten Schuss ein kurioses Gegentor. Erst in der zweiten Halbzeit drehte der Tabellenführer der Primera División dank Toren von Raphinha (54. Minute) und Fermín López (60.) die Partie.

Iván Sánchez (6. Minute) hatte den krassen Außenseiter früh in Führung gebracht. Bei seinem Schussversuch fälschte ein Abwehrspieler der Gäste den Ball noch ab, so dass das Spielgerät eine nicht zu berechnende Flugkurve nahm. Der bereits zur Parade ansetzende ter Stegen blieb quasi in der Luft stehen und musste mit ansehen, wie der Ball über ihn hinweg ins Netz flog.

Insgesamt hielt der 33 Jahre alte Ex-Gladbacher bei seiner Rückkehr nach mehr als siebenmonatiger verletzungsbedingter Zwangspause fehlerlos. Bei den wenigen guten Chancen der Gastgeber bewahrte ter Stegen sein Team mit starken Paraden vor weiteren Gegentoren. Barcelonas Kapitän hatte sich am 22. September im Spiel seines Clubs gegen Villareal CF einen Riss der Patellasehne im rechten Knie zugezogen und musste operiert werden.

Barça nun sieben Punkte vor Real

Die im Vergleich zum spektakulären 3:3 in der Champions League gegen Inter Mailand zunächst auf neun Positionen veränderte Elf von Trainer Hansi Flick liegt in der spanischen Liga nun sieben Punkte vor Real Madrid. Die Königlichen empfangen allerdings erst am Sonntag Celta de Vigo.