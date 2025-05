In einem Spiel mit acht Toren gibt es am Ende keinen Sieger. Hoffenheim ist noch nicht gerettet.

Mönchengladbach (dpa) – Die TSG Hoffenheim hat den Verbleib in der Fußball-Bundesliga zwei Runden vor Saisonschluss noch nicht endgültig gesichert. Die Kraichgauer beendeten beim spektakulären 4:4 (1:2) bei Borussia Mönchengladbach zwar ihre Auswärtsmisere mit zuletzt drei Niederlagen am Stück. Doch der Vorsprung auf den Relegationsplatz beträgt weiterhin fünf Punkte bei noch zwei Spielen in Wolfsburg und gegen den FC Bayern München.

Für die seit fünf Spielen sieglosen Gladbacher ist der internationale Startplatz mit 45 Punkten kein Thema mehr. Vor 52.382 Zuschauern erzielten Fabio Chiarodia (5.), Rocco Reitz (32.), Franck Honorat (64.) und Tim Kleindienst (90.+1) die Treffer für die Gastgeber. Für Hoffenheim trafen Arthur Chaves (43.), Marius Bülter (54.), Adam Hlozek (74.). und Haris Tabakovic (81.).

Die Gäste, die in den vergangenen sieben Spielen nur einen Sieg erzielen konnten, hatten schon einiger Zeit größere Verletzungsprobleme. Jetzt fiel auch noch ihr erfahrener Torhüter Oliver Baumann aus. Der Nationalspieler hatte in der Partie gegen Borussia Dortmund eine Gehirnerschütterung erlitten. Für ihn rückte Luca Philipp in die Startformation. Der 24-Jährige kam in dieser Saison bereits zu fünf Einsätzen.

Chiarodias großer Auftritt

Bei den Gladbachern rückte Franck Honorat wieder in die Startelf, auch Kevin Stöger erhielt diesmal den Vorzug vor Alassane Plea. Sorgen bereiteten den Gastgebern eher die Defensive, in der Nico Elvedi verletzt fehlte und der junge Fabio Chiarodia zum erst zweiten Mal von Beginn an auflief.

Nach gut fünf Minuten hatte der 19-Jährige seinen großen Auftritt, als er nach einem Eckball von Honorat mit einem Kopfball die 1:0-Führung erzielte und von seinen Mannschaftskameraden nach seinem ersten Bundesligatreffer besonders gefeiert wurde. Honorats Rückkehr ins Team brachte offensiv mehr Gefahr. Pech hatte der Franzose in der 18. Minute mit einem Treffer, der wegen angeblicher Abseitsstellung nicht gewertet wurde.

Honorat sorgte über rechts für Schwung

Auch dem 2:0 der Gladbacher ging ein Angriff über die rechte Seite mit Honorat voraus. Seine Flanke konnte Robin Hack nicht verwerten, dafür nahm sich Reitz ein Herz, dribbelte drei Gegenspieler aus und erzielte den zweiten Treffer für sein Team.

Hoffenheim hatte bis dahin wenig zu bieten. Die beste Chance hatte noch Adam Hlozek (13.), dessen Schuss Borussias Keeper Jonas Omlin aber parieren konnte. Kurz vor der Pause wurde Gladbachs Torhüter nach einem Eckball aber doch noch überlistet. Chaves traf aus kurzer Distanz zum 1:2.

Kleindienst trifft zum 4:4

Der Anschlusstreffer gab den Gästen sichtlich Auftrieb. Nach einem Angriff über Andrej Kramaric kam Bülter in halblinker Position an den Ball und überraschte Omlin mit einem Schuss in die lange Ecke zum Ausgleich. Doch der starke Honorat nutzte seine Chance zum 3:2 nach einem Angriff über Kleindienst zum 3:2. Hlozek mit einem Traumtor in den rechten Torwinkel und Tabakovic mit einem Kopfballtor brachten Hoffenheim die 4:3-Führung, doch Kleindienst rettete seinem Team in einem turbulenten Spiel das Remis.