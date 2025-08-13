Der SC Magdeburg muss sich nach einem neuen Torhüter umschauen. Der Weltklasse-Schlussmann Hernandez startet in seine letzte Saison an der Elbe.

Magdeburg (dpa) – Weltklasse-Torhüter Sergey Hernandez wird den SC Magdeburg nach dem Ablauf der Ende August startenden Handball-Bundesliga verlassen. Der 30 Jahre alte Schlussmann will «ein neues Kapitel» in seiner Karriere beginnen, wie der Verein mitteilte. Wohin es den spanischen Nationaltorhüter zieht, ist offen.

Hernandez war zur Saison 2023/2024 von Benfica Lissabon an die Elbe gewechselt und gewann in den zwei Spielzeiten mit Magdeburg den Super Globe, die deutsche Meisterschaft, den DHB-Pokal und die Champions League.

Trainer Wiegert bedauert Abschied

Trotz der vorzeitigen Bekanntgabe seines Abschieds bleibt der Schlussmann fokussiert: «Vor uns liegt noch ein weiteres Jahr voller Ziele, Herausforderungen und besonderer Momente, die ich gemeinsam mit euch allen in vollen Zügen erleben möchte.»

SCM-Trainer Bennet Wiegert bedauert den Abschied und konnte die schwere Entscheidung des Spaniers in den offenen Gesprächen spüren: «Mit Sergey verlässt uns ein Spieler, der uns über die Zeit immer wieder den Rücken freigehalten hat und den wir auch gerne weiter im SCM-Trikot gesehen hätten.»