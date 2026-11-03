In Frankfurt hat das einzige internationale Tischtennis-Topturnier in Deutschland begonnen. Der Start war aus Sicht der deutschen Stars erfolgreich.

Frankfurt/Main (dpa) – Beim internationalen Tischtennis-Turnier in Frankfurt am Main hat Dang Qiu als erster deutscher Spieler das Achtelfinale erreicht. Der Weltranglisten-Elfte von Borussia Düsseldorf besiegte den Schweden Elias Ranefur in 3:2 Sätzen. Möglicher nächster Gegner ist sein deutscher Nationalmannschafts-Kollege Dimitrij Ovtcharov. Die frühere Nummer eins der Welt trifft am Mittwochabend auf den Ägypter Omar Assar.

Das WTT Champions in Frankfurt ist das einzige internationale Topturnier in Deutschland. Auch nach der kurzfristigen Absage der französischen Brüder Alexis und Felix Lebrun sind von den aktuell 20 besten Spielern der Weltrangliste immer noch 15 in der Süwag Energie Arena am Start. Der Weltverband ITTF lässt seine Turniere seit 2020 von seiner Tochtergesellschaft «World Table Tennis» (WTT) veranstalten.