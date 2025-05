München (dpa) – Der 34. deutsche Meistertitel des FC Bayern München ist perfekt. Durch das 2:2 (0:1) von Verfolger Bayer Leverkusen beim SC Freiburg kann der Rekordchampion an den letzten beiden Spieltagen der Fußball-Bundesliga nicht mehr vom ersten Platz verdrängt werden.

Die Bayern hatten es am Samstag durch ein spektakuläres 3:3 bei RB Leipzig verpasst, den Titel selbst auf dem Rasen perfekt zu machen. Das entscheidende Remis der Leverkusener verfolgten Trainer Vincent Kompany und Bayern-Profis wie Harry Kane dann am Sonntag in einem Restaurant in München.

Premiere für Kane

Für Torjäger Kane ist es ein besonderer Erfolg. Erstmals überhaupt kommt Englands Nationalmannschaftskapitän nun in den Genuss von Meister-Ehren. Trotz zahlreicher Auszeichnungen als Torjäger hatte der 31-Jährige, der in Leipzig gelbgesperrt zuschauen musste, noch nie einen Vereinstitel gewonnen.

Für den vor der Saison neu verpflichteten Kompany ist es der erste große Titel in der Trainer-Laufbahn. Vor zwei Jahren war der Belgier mit dem FC Burnley als Zweitligameister in England aufgestiegen. Als Profi feierte Kompany in England und Belgien Meistertitel.

Für Club-Legende Thomas Müller ist der Titelgewinn die Abschieds-Meisterschaft. Der 35-Jährige wird den FC Bayern im Sommer verlassen, ein neuer Verein in der Bundesliga ist ausgeschlossen. Mit seiner insgesamt 13. deutschen Meisterschaft verbesserte Müller den eigenen Rekord. Zweiter dieser Rangliste ist Manuel Neuer, der zum zwölften Mal deutscher Meister mit dem FC Bayern wurde.

Erst Feier mit Fans – dann noch ein Titel?

Nach dem Aus im DFB-Pokal und in der Champions League rettet der Gewinn der Meisterschaft dem FC Bayern auch die Saisonbilanz. Ein weiterer Titelgewinn ist zudem möglich. Bei der Club-WM vom 14. Juni bis 13. Juli in den USA zählt das Münchner Starensemble zu den Favoriten.

Vorher aber wird die deutsche Meisterschaft mit den Fans gefeiert. Am 18. Mai jubelt der FC Bayern nach einem Jahr Pause wieder vom Rathaus-Balkon aus – zusammen mit den Fußballerinnen des Vereins. Diese hatten die dritte Meisterschaft nacheinander am vergangenen Sonntag perfekt gemacht.