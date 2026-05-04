Eine Medaille ist das große Ziel der deutschen Frauen bei der Tischtennis-Team-WM. Das erste Spiel in der K.-o.-Runde war keine große Hürde. Der nächste Gegner wird sehr unberechenbar.

London (dpa) – Die deutschen Tischtennis-Spielerinnen haben die erste K.-o.-Runde bei der Team-Weltmeisterschaft in London mühelos überstanden. Sabine Winter, Han Ying und Nina Mittelham besiegten Malaysia im Sechzehntelfinale mit 3:0.

Nächster Gegner ist der WM-Geheimtipp Nordkorea, der gegen Österreich ebenfalls mit 3:0 gewann. Nordkorea sei «eine große Herausforderung», sagte Deutschlands Sportvorstand Richard Prause. Die Spielerinnen seien sehr talentiert, nehmen aber nur selten an internationalen Turnieren teil. «Auf den Positionen eins und zwei sind sie richtig gut», so Prause. «Nordkorea ist insgesamt eine Mannschaft, die auf einem sehr hohen Niveau spielen kann, aber wegen ihrer wenigen internationalen Auftritte schwer einzuschätzen ist.»