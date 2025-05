Doha (dpa) – Ein Bundesliga-Profi aus Brasilien hat überraschend das Endspiel der Tischtennis-WM erreicht. Der 28 Jahre alte Hugo Calderano von TTF Ochsenhausen besiegte im Halbfinale in Katar den Chinesen Liang Jingkun in 4:3 Sätzen. Sein Endspiel-Gegner am Sonntag kommt ebenfalls aus China: Der Weltranglisten-Zweite Wang Chuqin schlug den Schweden Truls Möregardh deutlich müheloser mit 4:1.

«Ich brauche eine Stunde, um über dieses Spiel zu reden», sagte Calderano über seinen Halbfinal-Triumph. «Ich habe von Beginn an mein bestes Tischtennis gespielt.»

Die aktuelle Nummer drei der Weltrangliste wechselte bereits mit 18 Jahren nach Ochsenhausen. Mit einer persönlichen Bilanz von 16 Siegen in 17 Spielen führte er den schwäbischen Club in dieser Saison auch ins Playoff-Finale der Bundesliga am 15. Juni gegen Borussia Düsseldorf.

Im vergangenen Monat gewann der Brasilianer bereits den prestigeträchtigen World Cup in Macau. Dort besiegte er seinen WM-Finalgegner Wang Chuqin im Halbfinale und den Weltranglisten-Ersten Lin Shidong im Endspiel.