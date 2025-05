Frankfurt/Main (dpa) – Eintracht Frankfurts Coach Dino Toppmöller hat den Europa-League-Abend am Donnerstag vor dem Bildschirm nach 30 Minuten abbrechen müssen. «Und dann musste ich mit meinem Hund in die Tierklinik, in die Notaufnahme. Aber alles gut gegangen – von daher Entwarnung», sagte Toppmöller.

Weitere Details nannte der Trainer nicht. «Wenn ich jetzt die ganze Story erzählen würde, was gestern Abend so alles passiert ist, dann dauert es ein bisschen länger», erklärte Toppmöller vor dem 32. Spieltag in der Fußball-Bundesliga gegen den FSV Mainz 05 am Sonntag (19.30 Uhr/DAZN).

Beim Derby in Mainz kann der 44-Jährige wieder auf den dänischen Außenverteidiger Rasmus Kristensen zurückgreifen, der zuletzt beim 4:0 gegen RB Leipzig wegen muskulärer Probleme gefehlt hatte. «Rasmus Kristensen hat jetzt die ganze Woche ganz normal mittrainieren können, so dass er auch wieder eine Option für die Startelf ist», sagte Toppmöller.