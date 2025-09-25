Der Rekordmeister aus Kiel bleibt nach dem 33:25-Heimsieg gegen Minden ungeschlagen auf Platz eins. Neuer Tabellenzweiter ist der VfL Gummersbach, der gegen den TVB Stuttgart lange kämpfen muss.

Kiel (dpa) – Rekordmeister THW Kiel hat die Tabellenführung in der Handball-Bundesliga behauptet. Die Norddeutschen besiegten GWD Minden mit 33:25 (17:9). Für die Mannschaft von Trainer Filip Jicha war es der sechste Sieg im sechsten Spiel. Neuer Zweiter ist der VfL Gummersbach, der sich gegen den TVB Stuttgart 33:26 (14:13) durchsetzte und nun 10:2 Punkte hat.

Der Aufsteiger aus Minden, der auf zahlreiche Stammspieler verzichten musste, begann mutig und ließ sich auch von einem 3:7-Rückstand (12. Minute) nicht aus dem Konzept bringen. Torhüter Malte Semisch hielt GWD mit einigen starken Paraden in der Partie. Bei den Kielern war es vor allem Rückraumspieler Eric Johansson, der für die Akzente sorgte.

Kiel mit Anlaufschwierigkeiten

Gegen Ende der ersten Halbzeit zog der THW dann davon. Erst wehrte Schlussmann Andreas Wolff einen Strafwurf von Malte Donker ab (27.), dann erhöhten Lukas Zerbe und Emil Madsen auf 16:9 und 17:9. Nachdem Elias Ellefsen á Skipagøtu das 22:12 (36.) erzielt hatte, bat GWD-Trainer Aaron Ziercke zur Auszeit. «Lasst die Köpfe oben», forderte der frühere THW-Spieler von seinen Schützlingen. Tatsächlich hielten die Ostwestfalen die Niederlage mit acht Toren Unterschied noch im Rahmen.

Gummersbach hatte mit den Stuttgartern bis weit in die zweite Hälfte hinein Probleme. Entscheidend war die Phase zwischen der 47. und der 51. Minute, als der Altmeister von 23:22 auf 26:22 davonzog. Punktloses Schlusslicht bleibt Aufsteiger Bergischer HC, der beim TBV Lemgo Lippe 25:28 (14:13) unterlag.