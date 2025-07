New York (dpa) – Der einflussreiche Theater- und Opernregisseur Robert Wilson ist tot. Der Künstler starb im Alter von 83 Jahren in der Nacht zum Donnerstag in Water Mill (US-Staat New York), wie Chris Green, Präsident der Robert Wilson Arts Foundation, der Deutschen Presse-Agentur bestätigte.

