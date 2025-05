Valladolid (dpa) - Einen Monat vor dem Duell der Nationalmannschaft mit Portugal und Superstar Cristiano Ronaldo in der Nations League ist Deutschlands Nummer eins zurück zwischen den Pfosten. «Glücklich, wieder auf dem Feld mit der Mannschaft zu sein», schrieb Marc-André ter Stegen bei Instagram. 223 Tage nach seiner schweren Knieverletzung gab der 33-Jährige im Tor des FC Barcelona sein Comeback. «Ter Stegen hat gezeigt, wie gut er ist», betonte sein Trainer und Landsmann Hansi Flick.

Daran änderte auch die Tatsache nichts, dass seine ersten Minuten im Tor so verliefen, wie sie sich weder Flick noch ter Stegen auch nur ansatzweise gewünscht hatten. Nach nicht mal sechs Minuten konnte ter Stegen nur noch hilflos mitansehen, wie der Ball sich über ihn hinweg ins lange Eck senkte und der FC Valladolid, bereits abgestiegener Tabellenletzter der spanischen Fußball-Liga, mit 1:0 führte. Der Schuss von Iván Sánchez war unhaltbar für den deutschen Torwart abgefälscht worden.

«Die Begrüßung war nicht gerade schmeichelhaft: ein Tor nach einem Abpraller, als es kaum angefangen hatte», schrieb «Mundo deportivo». «Das Beste ist, dass er sich davon nicht beeindrucken ließ und einige gute Paraden zeigte.» Und so machten die Katalanen auch dank Rückkehrer ter Stegen den nächsten Schritt auf dem Weg zum Titel in der Primera División.

Bei den nächsten sehr wichtigen Partien wird Flick aber auf seinen Landsmann verzichten. Sowohl im Halbfinal-Rückspiel der Champions League am Dienstag bei Inter Mailand nach dem wilden 3:3 in Barcelona als auch daheim am Sonntag im womöglich (vor)entscheidenden Clásico gegen Real Madrid wird Wojciech Szczęsny im Tor stehen. «Das ist unser Plan», sagte Flick.

«Der Kapitän ist zurück»

Dennoch gibt das Comeback nicht nur seiner Mannschaft in der finalen Phase des Triple-Kampfes - Pokalsieger ist Barça bereits - noch mal einen ordentlichen Schub. «Der Kapitän ist zurück», schrieb der FC Barcelona voller Stolz.

Anders dürfte es auch dem DFB-Team nicht gehen. «Wenn er fit ist und gesund ist und 100 Prozent leistungsfähig, dann wird er die Nummer eins sein», hatte Bundestrainer Nagelsmann im März über ter Stegens Status als WM-Torwart für 2026 gesagt.

Sein bis dato letztes Länderspiel bestritt ter Stegen am 10. September vergangenen Jahres beim 2:2 gegen die Niederlande. Es war zwar sein 42. Einsatz, aber erst der zweite als Nummer eins der DFB-Elf, nachdem Ex-Weltmeister Manuel Neuer nach der Heim-EM seinen Rücktritt erklärt hatte.

Umso bitterer traf auch Nagelsmann die Verletzung des Keepers. Im Spiel gegen den FC Villarreal hatte sich Ter Stegen die Patellasehne im rechten Knie gerissen. In der darauffolgenden Partie trugen seine Mitspieler beim Einlaufen T-Shirts mit der Aufschrift «Molta Forca, Capità» und auf Deutsch «Bleib stark, Kapitän». Um den langfristigen Ausfall von ter Stegen zu kompensieren, holten die Katalanen Szczęsny - der mittlerweile 35 Jahre alte ehemalige polnische Nationalkeeper hatte seine Karriere im vergangenen Sommer eigentlich schon beendet.

Nübel und Baumann gaben ihr Debüt

Auch in der Nationalmannschaft mussten neue Lösungen her. Im Oktober gaben Oliver Baumann (34) von der TSG 1899 Hoffenheim und Alexander Nübel (28) vom VfB Stuttgart ihr Debüt. Beide bekamen im November auch in der Nations League jeweils einen Einsatz, ehe sich Nagelsmann für die Viertelfinal-Spiele gegen Italien auf Baumann als Kurzzeit-Nummer-Eins festlegte.

Ein bisschen Zeit bleibt nun ter Stegen noch, ebenso Nagelsmann, bis er sich festlegen und die Lage gegebenenfalls neu bewerten muss. Sollte ter Stegen nicht wieder das notwendige Level erreichen, «ist für alle Torhüter der Kampf eröffnet um die Nummer eins», hatte Nagelsmann auch betont. Das Halbfinale in der Nations League gegen Ex-Europameister Portugal findet am 4. Juni in München statt. Womöglich dann schon mit ter Stegen.