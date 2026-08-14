Alexander Zverev präsentiert sich erstmals seit mehr als drei Jahren wieder im Davis Cup vor heimischem Publikum. Mit dem Grand-Slam-Champion soll der nächste Schritt zum erhofften Titel gelingen.

Halle/Westfalen (dpa) – Der deutsche Tennisstar Alexander Zverev kehrt etwas überraschend für die zweite Qualifikationsrunde ins deutsche Davis-Cup-Team zurück. Der French-Open-Sieger gehört zum Aufgebot, das Teamchef Michael Kohlmann für die Partie am 19. und 20. September im westfälischen Halle gegen Kroatien nominierte. Mit einem Sieg kann sich die Auswahl für die Endrunde der Top Acht im italienischen Bologna qualifizieren.

«Nach den herausragenden Erfolgen, die Alexander in diesem Jahr gefeiert hat, freut es mich besonders, dass er wieder Teil unserer Davis Cup-Mannschaft ist», sagte Kohlmann laut Mitteilung des Deutschen Tennis Bunds.

Mit Zverevs Nominierung war nicht unbedingt zu rechnen, da die Partie im Anschluss an die US Open stattfindet. Der Wimbledon-Finalist geht beim Grand-Slam-Turnier in New York als einer der Topfavoriten an den Start, das Männer-Finale steigt am 13. September. Es gehe gegen Kroatien darum, «gegen einen starken Gegner zu bestehen», sagte Zverev.

Erster Davis-Cup-Heim-Auftritt für Zverev seit Niederlage 2023

In der ersten diesjährigen Davis-Cup-Runde hatte das deutsche Team das Fehlen des Weltranglisten-Dritten gegen Außenseiter Peru verkraften können. Der beste deutsche Tennisspieler zählte zuvor bei der Endrunde 2025 zum Team. Auch mit Zverev reichte es nicht für den erhofften Titelgewinn, Deutschland schied im Halbfinale gegen Spanien aus.

Die Qualifikationsrunde gegen Kroatien wird für Zverev jetzt der erste Davis-Cup-Auftritt vor heimischem Publikum seit mehr als drei Jahren. 2023 verlor die deutsche Mannschaft mit ihm in Trier gegen die Schweiz.

Wimbledon-Viertelfinalist Struff fehlt im Aufgebot

Zum Aufgebot zählen zudem Yannick Hanfmann sowie das Doppel Kevin Krawietz und Tim Pütz. Ein Platz im Team ließ Kohlmann wie gewohnt vorerst offen. Davis-Cup-Routinier und Wimbledon-Viertelfinalist Jan-Lennard Struff ist bisher nicht nominiert.