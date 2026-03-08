Laura Siegemund kämpft in Indian Wells zweieinhalb Stunden, muss sich dann aber geschlagen geben. Ein großer deutscher Hoffnungsträger bleibt.

Indian Wells (dpa) – Nach dem knappen Aus von Tennisspielerin Laura Siegemund ist Alexander Zverev einziger verbliebener deutscher Vertreter beim Masters-Turnier in Indian Wells. Die 38 Jahre alte Schwäbin musste sich in Kalifornien in der zweiten Runde der klar favorisierten Ukrainerin Jelina Switolina 6:7 (5:7), 6:4, 3:6 geschlagen geben. Nach 2:33 Stunden war das Ausscheiden der letzten Deutschen bei den Frauen besiegelt.

Eva Lys hatte ihre Teilnahme kurzfristig abgesagt, Ella Seidel und Tatjana Maria verloren direkt zum Auftakt. Bei den Männern spielt Zverev heute Abend gegen den US-Amerikaner Brandon Nakashima um den Einzug ins Achtelfinale des mit 9,4 Millionen US-Dollar (rund 8,1 Millionen Euro) dotierten Hartplatzturniers.