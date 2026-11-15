Aryna Sabalenka flucht bei ihrer Niederlage bei den WTA Finals gegen Elina Switolina. Der Wutanfall verbreitet sich in den sozialen Medien. Sabalenka weist dabei aber einen Vorwurf zurück.

Indian Wells (dpa) - Die frühere Tennis-Weltranglistenerste Aryna Sabalenka aus Belarus hat sich für einen Wutanfall bei den WTA Finals bei ihrer Niederlage gegen die Ukrainerin Elina Switolina entschuldigt. «Ich war frustriert über eine kleine Gruppe von Zuschauern, die meine Fehler aggressiv bejubelt hat, und ich habe in dem Moment emotional reagiert», schrieb Sabalenka auf Instagram.

Sabalenka: «Ich entschuldige mich bei allen»

Die Schimpftirade bei der Partie am Freitag habe sich nicht gegen Switolina gerichtet, versicherte sie. Sie soll die Ukrainerin aufgrund ihrer Herkunft persönlich beschimpft haben, heißt es auf Internetplattformen, doch zu hören sind die Worte nicht. «Mein Kommentar war nicht an Elina gerichtet», sagte Sabalenka. «Trotzdem hätte ich anders mit meiner Frustration umgehen sollen, und ich entschuldige mich bei allen, die ich verletzt habe.»

Die viermalige Grand-Slam-Turniergewinnerin war beim Saisonfinale im kalifornischen Indian Wells durch die Niederlage gegen Switolina in der Gruppenphase ausgeschieden. «Elina hat ein großartiges Match gespielt, und ich wünsche ihr für den Rest des Turniers alles Gute», hatte Sabalenka gesagt.

Weil Belarus den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine unterstützt, hat der Wutausbruch eine besondere Brisanz. Switolina und andere Profis verweigern als Zeichen des Protests den Handschlag mit Spielerinnen aus Russland und Belarus. Die 32-Jährige steht in Indian Wells im Finale und trifft dort auf die Russin Mirra Andrejewa.

Switolina: «So ist es in den sozialen Medien manchmal»

«Ich habe einen Ausschnitt davon gesehen, weil es natürlich in den sozialen Medien ist, aber ja, ich hoffe einfach, dass die Matches zwischen uns respektiert werden», sagte Switolina über das Video. Ihrer Rivalin wollte sie aber nichts unterstellen. «Manchmal gibt es in einigen Spielen nicht so schöne Kommentare mir gegenüber im Zusammenhang mit dem Krieg. So ist es in den sozialen Medien manchmal, dass Dinge ein wenig verdreht werden.»