Tennisspielerin Tatjana Maria erreicht im französischen Rouen überraschend das Halbfinale. Dort ist ihre Kontrahentin aber zu stark.

Stuttgart (dpa) – Tennisspielerin Tatjana Maria hat den Einzug ins Endspiel beim Sandplatz-Turnier im französischen Rouen verpasst. Nach ihrer überraschenden Halbfinal-Teilnahme musste die 38-Jährige aus Bad Saulgau ein heftiges 3:6, 0:6 gegen die an eins gesetzte Ukrainerin Marta Kostyuk einstecken. Dennoch kann Maria ihre Teilnahme in Rouen nach zuvor zahlreichen Erstrunden-Niederlagen in diesem Jahr als Erfolg verbuchen.

Für das zeitgleich laufende Sandplatz-Turnier in ihrer schwäbischen Heimat Stuttgart wäre Maria auf eine Wildcard angewiesen gewesen. Diese hatte sie nach Veranstalter-Angaben für das deutlich stärker besetzte Event aber nicht von sich aus angefragt.