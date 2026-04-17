WTA-Tour
Tennisspielerin Maria überrascht mit Halbfinale in Rouen
Tatjana Maria
Tatjana Maria steht in Rouen im Halbfinale.
Kirsty Wigglesworth. DPA

Tatjana Maria muss in diesem Jahr etliche Niederlagen einstecken. Im französischen Rouen fehlt ihr nun nur noch ein Sieg zum Endspiel.

Stuttgart (dpa) – Nach zahlreichen Erstrunden-Niederlagen in diesem Jahr hat Tennisspielerin Tatjana Maria beim Sandplatz-Turnier in Rouen das Halbfinale erreicht. Im Viertelfinale behauptete sich die 38-Jährige aus Bad Saulgau gegen Irina Schymanowitsch aus Belarus 7:6 (7:5), 6:2. Im Halbfinale trifft Maria auf die an eins gesetzte Ukrainerin Marta Kostyuk oder Ann Li aus den USA.

Für das zeitgleich laufende Sandplatz-Turnier in ihrer schwäbischen Heimat Stuttgart wäre Maria zumindest vor kurzfristigen Absagen auf eine Wildcard angewiesen gewesen. Diese hatte sie nach Veranstalter-Angaben für das deutlich stärker besetzte Event aber nicht von sich aus angefragt.

© dpa-infocom, dpa:260417-930-959168/1

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Sport

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