Tatjana Maria muss in diesem Jahr etliche Niederlagen einstecken. Im französischen Rouen fehlt ihr nun nur noch ein Sieg zum Endspiel.

Stuttgart (dpa) – Nach zahlreichen Erstrunden-Niederlagen in diesem Jahr hat Tennisspielerin Tatjana Maria beim Sandplatz-Turnier in Rouen das Halbfinale erreicht. Im Viertelfinale behauptete sich die 38-Jährige aus Bad Saulgau gegen Irina Schymanowitsch aus Belarus 7:6 (7:5), 6:2. Im Halbfinale trifft Maria auf die an eins gesetzte Ukrainerin Marta Kostyuk oder Ann Li aus den USA.

Für das zeitgleich laufende Sandplatz-Turnier in ihrer schwäbischen Heimat Stuttgart wäre Maria zumindest vor kurzfristigen Absagen auf eine Wildcard angewiesen gewesen. Diese hatte sie nach Veranstalter-Angaben für das deutlich stärker besetzte Event aber nicht von sich aus angefragt.