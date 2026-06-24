Nach nur 69 Minuten ist der Arbeitstag für Tatjana Maria in Eastbourne beendet. Die 38-Jährige zieht nach einer überzeugenden Vorstellung gegen ihre 14 Jahre jüngere Gegnerin ins Viertelfinale ein.

Eastbourne (dpa) – Tennisspielerin Tatjana Maria ist beim Rasenturnier in Eastbourne souverän ins Viertelfinale eingezogen. Die 38-Jährige gewann gegen die russische Qualifikantin Anastassija Sacharowa klar mit 6:2, 6:1. Das Turnier an der englischen Südküste dient Maria als Generalprobe für den Rasenklassiker im Wimbledon, der am Montag in London beginnt.

Von Beginn an dominierte die Deutsche das Geschehen auf dem Platz. Gleich zweimal nahm Maria ihrer 14 Jahren jüngeren Gegnerin den Aufschlag ab und gewann den ersten Satz nach nur 32 Minuten mit 6:2. Im zweiten Satz wurde es mit 6:1 noch deutlicher. Nach 1:09 Stunden verwandelte Maria ihren ersten Matchball.